Kangal Köpeği Yavru Kurtlara Anne Oldu

Anneleri ölen yavru kurt köpeklerine Kangal köpeği annelik yapıyor

TOKAT - Kangal köpeğinin farklı cins köpek yavrularını sahiplenerek annelik ettiğini söyleyen av köpeği eğitmeni Hüseyin Bulut; "Kangallar, yüksek annelik içgüdüleriyle Anadolu insanının merhamet ve koruyuculuk karakterini yansıtıyor" dedi.

Tokat'ta anneleri çoban köpekleri tarafından öldürülen Belçika Malinois cinsi 7 yavru köpek, duyarlı bir vatandaşın girişimiyle sahipsiz kalmadı. Yavrular, köpeklere ilgisiyle bilinen Hüseyin Bulut'a teslim edildi. Bulut'un Kangal cinsi köpeği Maya, yavruları hemen sahiplenerek annelik yapmaya başladı. Daha önce de bir av köpeği yavrusunu büyüten Maya, şimdi 7 Belçika Malinois yavrusunu da koruma altına aldı. Toplamda 8 yavruya annelik yapan Maya, annelik içgüdüsüyle yavrularını yalnız bırakmıyor.

"Maya, kendi cinsi olmayan 8 yavru köpeğe annelik yapıyor"

Yavruların bakımını üstlenen Hüseyin Bulut, sürecin zorluklarına rağmen onlara en iyi şekilde bakacağını belirterek, "Yavruları bana getirdiklerinde Maya'nın onlara sahip çıkacağını söyledim. Gerçekten de sahiplendi. Şimdi 7 yavruyu büyütmeye çalışıyoruz. Hepsi sağlıklı. Maya, daha önce büyüttüğü av köpeği Garip'e bile annelik yapmaya devam ediyor. Ancak bu sefer işimiz daha zor. Yavrular süt emmesi gereken bir dönemde, ancak annede süt yok. İki saatte bir onları beslemek zorundayım. Zorlu bir süreç ama hepsini büyütmeyi umuyorum" dedi.

"Kangallar Anadolu insanının karakterini yansıtıyor"

Bulut, Kangal köpeklerinin Anadolu insanının karakterini yansıtarak annelik içgüdülerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Kangallar çok kıymetli köpeklerdir. Kedi yavrusu bile olsa sahiplenirler. Maya da bu özelliğini bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.