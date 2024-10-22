Kapadokya'da 160 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika
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Kapadokya'da 160 Kaçak Yapı Yıkıldı

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Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı hızla sürüyor, 10 ayda 160 kaçak yapı kaldırıldı.

22.10.2024 10:52
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Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

10 ayda 160 kaçak yapı yıkıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tescilli binaya yakın inşa edilmiş kaçak restoran, Kapadokya Alan Başkanlığı görevlilerinin kontrolünde yıkıldı.

UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ne aldığı Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara bugün de devam edildi. Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar da, bölgedeki yapılaşma şartlarına aykırı yapıların tespit edilerek kaldırılmasıyla devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Ürgüp ilçesi Duayeri Mahallesi Cemal Seymen Sokakta tescilli binaya yapışık olarak yapılan 2 katlı, 63 metrekare restoran Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kontrolünde yıkıldı. Kapadokya Ala Başkanlığı tarafından 2024 yılının ilk 10 ayında 160 kaçak binanın yıkımının gerçekleştirildiği öğrenildi. Kapadokya Alan Başkanlığı bölgedeki kaçak yapıları, imar mevzuatı doğrultusunda tespitinin ardından kaldırarak, bölgenin doğal oluşumunu koruyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı, yaptığı açıklamada; "Bölgedeki tüm kaçak yapılar ortadan kaldırılacak. Bu tür yapılaşmalara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bölgenin doğal dokusuna zarar veren, kültürel varlıkları tahrip eden, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen tüm uygulamalara karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapadokya'da 160 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika

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