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Kapadokya'ya gelenler karanfillerle karşılandı

NEVŞEHİR - 9 günlük bayram tatili için Kapadokya'ya gelen yerli turistler, Nevşehir'in girişinde Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı. Beraberindekilerle Terminal Kavşağında yerli konukları karşılayan Arı, "Nevşehir'e hoş geldiniz" diyerek karanfil dağıttı.

Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kapadokya bu tatilde yerli turistlerin en çok tercih ettiği turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Dünyanın en romantik ve en mistik şehrinin bu süreçte yoğun olması normal. Bir taraftan hemşerilerimiz memleketlerine dönüyor bir taraftan tatil için yerli turistlerimiz geliyor. Kapadokya'nın girişinde konuklarımızı karşılamak istedik. Güzel şehrin güzelliklerini ilk andan itibaren göstermek istedik. Nevşehir bir bayrama daha heyecanla hazırlanıyor." Şeklinde konuştu.