Yağan kara aldırış etmeyen seyyar satıcı sokak ortasında böyle oynadı
Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu
İSTANBUL - Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı.
İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı. Satıcının kar coşkusu renkli görüntüler oluşturdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Genel › Kar Yağışında Seyyar Satıcının Eğlenceli Anları - Son Dakika
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