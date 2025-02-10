Kar Yağışında Seyyar Satıcının Eğlenceli Anları - Son Dakika
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Genel

Kar Yağışında Seyyar Satıcının Eğlenceli Anları

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Arnavutköy'de kar yağışına rağmen seyyar satıcı sokakta müzik açarak oynadı.

10.02.2025 18:50
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Yağan kara aldırış etmeyen seyyar satıcı sokak ortasında böyle oynadı

Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı.

İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı. Satıcının kar coşkusu renkli görüntüler oluşturdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kar Yağışında Seyyar Satıcının Eğlenceli Anları - Son Dakika

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