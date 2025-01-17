Karabük'te Karne Sevinci - Son Dakika
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Karabük'te Karne Sevinci

Karabük'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılı karneleri dağıtıldı; Vali Yavuz tatil önerisinde bulundu.

17.01.2025 20:28
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Karabük'te karne sevinci

KARABÜK - Karabük'te 2024-2025 yılı eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Anayasa İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın da eşlik ettiği Vali Yavuz, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Sohbetin ardından Vali Yavuz ile Milli Eğitim Müdürü Akbaş öğrencilere karnelerini dağıtarak, birer kitap hediye etti.

Vali Yavuz, "2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci yarı tatilini bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon öğrenci olduğu gibi Karabük'ümüzde de yaklaşık 37 bin öğrencimiz ve 3 bin 400 idareci, öğretmenimiz bugün itibarıyla birinci yarı tatilini tamamlayarak 15 günlük ara tatile girmiş bulunmaktadırlar" dedi.

"Karabük açısından baktığımız zaman gerçekten birinci dönemin güzel geçtiğini söyleyebiliriz" diyen Yavuz, "Sorunsuz bir şekilde 2024-2025 eğitim öğretim yılına eylül ayında başladık. Ara tatilimizden sonra bugün de yarıyıl tatilini birlikte tamamlamış bulunmaktayız. Güzel çalışmalar yapıldı. Özellikle şu anda da panosunun önünde bulunduğumuz, geçen yıl başlatmış olduğumuz 'Eğitim Kenti Karabük' projemiz bu yıl da birinci yarı yıla kadar güzel yapıldı. İnşallah ikinci dönemde bu çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Karabük'te Karne Sevinci - Son Dakika

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