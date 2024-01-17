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Karabük'ün tek kadın minibüs şoförü göreve başladı - Son Dakika
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Karabük'ün tek kadın minibüs şoförü göreve başladı

Karabük Belediyesi, kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması için adımlar atmaya devam ediyor. Ulaşım A.Ş'de işe kabul edilen Hatice Elmacı, şehir içi minibüsünde direksiyon başına geçti. Elmacı'nın ilk yolcuları ise Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu oldu. Elmacı, kentteki tek kadın minibüs şoförü olduğunu ve göreve yeni başladığını söyledi. Başkan Vergili, şehiriçi hattında minibüs sürücülüğüne başlayan Elmacı'nın şoförlüğünü de test ederek görevinde başarılar diledi.

Karabük\'ün tek kadın minibüs şoförü göreve başladı
17.01.2024 - 20:07,  Güncelleme: 20:10
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Şehir içi ulaşıma kadın eli değdi

Karabük'ün tek kadın minibüs şoförü göreve başladı

-Kadın minibüs şoförünün ilk yolcusu belediye başkanı oldu

KARABÜK - Karabük'ün tek kadın minibüs şoförü Hatice Elmacı, direksiyon başına geçerek görevine başladı. Elmacı'nın ilk yolcuları ise Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu oldu.

Karabük Belediyesi, kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması için adımlar atmaya devam ediyor. Ulaşım A.Ş'de işe kabul edilen Hatice Elmacı, şehir içi minibüsünde direksiyon başına geçti.

Şirinevler-Üniversite-Kılavuzlar hattında direksiyon sallamaya başlayan Hatice Elmacı'nın ilk iş gününde ilk yolcuları Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu oldu. Başkan Vergili, şehiriçi hattında minibüs sürücülüğüne başlayan Elmacı'nın şoförlüğünü de test ederek görevinde başarılar diledi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Hatice Elmacı, kentteki tek kadın minibüs şoförü olduğunu ve göreve yeni başladığını söyledi.

"Bütün kadınların bu göreve gelmesini temenni ediyorum" diyen Elmacı, " Bu benimle bir başlangıç olacak sanırım. Güzel bir meslektir diye umuyorum. Yeni başladım işin içine daha yeni girdim. Beni neler bekliyor şu an için çok bir bilgiye sahip değilim ama iyi olacağını temenni ediyorum. Belediye Başkanı Rafet Bey'e de bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Umarım bütün kadınların önü açılır" ifadelerini kullandı.

Mesleğe başladıktan sonra kadınlardan olumlu tepkiler aldığını aktaran Elmacı, olumsuz tepkilerle de karşı karşıya kaldığını belirtti.

Elmacı, "Sonuçta şartlar bizi çalışmaya zorluyor çalışmak zorundayız. Her ne iş olursa olsun iş seçmek gibi bir şansımız sanırım şu zamanda yok. Aslında bu verdiğim bir karar demeyeyim de hayat şartları beni bu şekilde buraya yönlendirdi. Şoförlük bildiğim bir meslekti. Direksiyon eğitmeni olarak çalıştığım için ve çocukluğumda da sürekli arabalarla haşır neşir olmuş insanım. Biraz da erkek kuzenlere fazlaca sahibim. Arabayla olan geçmişim çok fazla olduğu için hayat beni bir şekilde şoförlüğüne yöneltti. Aslında bir tercih değil tamamen bir hayatın akışı diyelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Karabük'ün tek kadın minibüs şoförü göreve başladı - Son Dakika


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