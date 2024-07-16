Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

16.07.2024 21:41
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Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

KARAMAN - Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Programa, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Jandarman Kıdemli Albay Murat Alkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşünden sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardında kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasının izlenmesinden sonra protokol konuşmalarına geçildi.

Milletin Zaferi'nin sekizinci yıl dönümündeyiz

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim konuşmasında, "Fetullahçı terör örgütünün devletimizin çeşitli kademelerine sızarak 40 yıldan beri sinsice planladıkları ve 15 Temmuz 2016 gecesi Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen hain darbe teşebbüsü, başta Rabbimizin inayeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin güçlü iradesi sayesinde kazanılan "Milletin Zaferi"nin sekizinci yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet; gazilerimize cesaret ve fedakarlıkları için şükranlarımı arz ederken, devletinin ve milletinin yanında olarak kahramanca bir tutum sergileyip Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destansı çağrısına uyarak, vatan-millet aşkıyla bu meydanları dolduran ve bu akşam da burada bulunan Karamanlı hemşehrilerimi saygıyla hürmetle selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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