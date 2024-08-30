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Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılında coşku dolu bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Kartallı Kazım Meydanı'nda başlayan fener alayına katılan binlerce kişi Kartal Meydanı'na kadar büyük bir coşkuyla zafer yürüyüşünü gerçekleştirdi. Marşlar eşliğinde yapılan fener alayı, Kartal Meydanı'nda düzenlenen konserle zirveye çıktı.

Düzenlenen programa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk PartisiKartal İlçe Başkanı Mert Polat, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"30 Ağustos bir ruhtur"

Programda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bundan 102 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Büyük Taarruzda başkomutan sıfatıyla, askeri dehasıyla ve ona inanan arkadaşlarıyla, dostlarıyla Kurtuluş Savaşının en önemli dönüm noktalarından birini zaferle taçlandırmış Cumhuriyete giden yoldaki en büyük adamı atmıştır. 102 yıl sonrada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri, bilim, fen ve eğitimdeki dehasını, öngörüsünü vizyonunu hala ülkemizde ve dünyada yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere böyle büyük bir lidere sahip olmuşuz. Atalarımıza, gazilerimize, şehitlerimize minnet duyuyoruz ve onlara çok şey borçluyuz. 30 Ağustos bir ruhtur. O ruh Türkiye Cumhuriyetini ileri götürecek bir ruhtur. Bu meydandaki arkadaşlarıma, dostlarıma, komşularıma güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Daha ileriye gidebilmek için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.