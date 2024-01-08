Kas hastası Ege, yüzerek hayata tutundu

DMD hastalığını yüzerek durduran Ege: "Hastalıkla mücadele etmeyi asla bırakmasınlar"

BURDUR - Burdur'da 5 yaşındayken kas erimesi hastalığı teşhisi konulan Ege Uğurcan Sarıyıldız, hastalığını yüzerek yavaşlatmayı başardı. Havuza girmekte zorluk yaşayan Sarıyıldız'ın talebiyle yüzme havuzuna engelli asansörü alınarak, engellilerin de rahatlıkla havuza girmesi sağlandı. Engelli bireylere seslenen Ege, "Hastalıkla ve engelle mücadele etmeyi asla bırakmayın" dedi.

5 yaşındayken ailesi tarafından fark edilen Duchenne Musküler Distrofi kas erimesi hastalığı sonrasında 13 yaşında tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan ama hayata küsmeyip mücadeleyi seçen 26 yaşındaki Burdurlu Ege Uğurcan Sarıyıldız, tanıştığı yüzme sporuyla hastalığını yavaşlatmayı başardı. Çocukluk yaşlarında evlerinin bahçesine yaptırdıkları havuzda yüzen Ege şimdilerde ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan kapalı yüzme havuzuna gelerek kaslarını çalıştırıyor.

Ege'nin hastalıkla mücadelesindeki en büyük destekçisi ise ailesi. Annesi Gülender Sarıyıldız ve babası Orhan Sarıyıldız ile düzenli olarak havuza gelen Ege, annesi ile girdiği havuzda hem kaslarını kuvvetlendiriyor hem de kendini daha güvende hissediyor.

Ege ve diğer engelliler rahatlıkla havuza girip çıkabiliyorlar

Havuza girerken yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hem sosyal medya üzerinden hem de yazılı olarak yaptığı engelli asansörü talebine il yöneticileri de kayıtsız kalmayarak, engelli bireylerin de havuza girebilmeleri için kapalı yüzme havuzuna portatif engelli asansörü tedarik etti. Alınan bu engelli asansörü sayesinde Ege ve diğer engelli bireyler rahatlıkla havuza girip çıkabiliyorlar.

"Hastalığımın seyrini bu şekilde yavaşlatmış oluyorum"

Kendisi gibi engelli bireyleri spora davet eden Ege Uğurcan Sarıyıldız (26), "Halk arasında kas erimesi hastalığı olarak bilinen bir hastalığım var. Doktorlarımızın ve konusunda uzman kişilerin tavsiyesi üzerine haftada 2 gün yüzme aktivitesi yapmam önerilmişti. Bunun akabinde önce evimizde bulunan havuzda daha sonra 2019 yılından itibaren faaliyette olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait kapalı yüzme havuzuna gelip yüzmeye başladım. Ama havuza girip çıkma konusunda zorluk yaşıyordum, ailem de zorlanıyordu. Valimiz başta olmak üzere yöneticilerimize engelli havuz asansörü yapılması konusunda talepte bulunmuştum. Yöneticilerimiz de sağ olsunlar bu talebimi yerine getirdiler. Şu an engelli asansörü olması sebebiyle havuza girip çıkmam oldukça kolaylaştı. Ben spor aktivitelerimi kolaylıkla yapıyorum ve hastalığımın seyrini bu şekilde yavaşlatmış oluyorum. Benim durumumda olan engelli bireylerimize de pes etmemelerini, hastalıklarını kafaya takmamalarını, onunla mücadele edip onunla birlikte yaşamayı öğrenmelerini, yüzme aktivitesi yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"Kendi rahatsızlığını bilerek hayata tutundu"

Oğlunun hastalığı ile mücadelesinde sürekli yanında olduklarını, tavsiye üzerine başladıkları yüzme sporu sayesinde oğlunun hastalığının neredeyse durma seviyesine geldiğini dile getiren baba Orhan Sarıyıldız ise, "Oğlum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldikten sonra 4-5 yaşlarındayken annesi oturup kalkmada zorluk yaşadığını hissetti. Gerekli testleri yaptırdığımızda Duchenne Musküler Distrofi hastalığı yani halk arasında bilinen adıyla kas erimesi hastalığı teşhisi konuldu. O süreç içerisinde gerekli tahliller, tetkikler yapıldı ve ilaç tedavisine başlandı. Oğlum da kendi rahatsızlığını kabul etti. Yani kendi rahatsızlığını bilerek hayata tutundu. Başarılı bir öğrencilik ve gençlik yılları geçirerek hayatını devam ettiriyor. Toplumdan hiçbir zaman soyutlanmadı, toplum da bize sahip çıktı. Toplumda bulunan engelli bireylerimizin kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri, haklarını aramaları gerekiyor. Sağ olsun oğlum Burdur'da bulunan bütün engelliler için kendi çabasını gösterdi. Yetkililerimiz de buna ön ayak olarak Burdur'a çok güzel bir engelli havuz asansörü kazandırdı. Ben bunun adına çok mutluyum. İnşallah diğer engelli bireyler de gelirler ve asansörü kullanırlar. Belki normal bir insan için bahsettiğimiz şey çok basit gelebilir. Ama engellinin havuza girip çıkmasında büyük riskler oluşabiliyor. Bu biz nasıl ayağımızla rahat havuza girebiliyorsak onların da eli ayağı oluyor. Bu olayda emeği geçen bütün yetkililerden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

"Yüzme sporu bu tür rahatsızlıklarda uzmanların özellikle tavsiye etiği bir spor"

Ege'nin yüzme sporuyla tanışmasına da değinen baba Orhan Sarıyıldız, "Biz yüzme sporu ile doktorların tavsiyesi üzerine 2008-2009 yıllarında tanıştık. Tabi o sıralarda Burdur'da yüzme havuzu yoktu. Bahçeli bir evimiz vardı. Oraya küçük bir havuz yaptık onu kullanmaya başladık. Daha sonra hem üniversitemizde hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait bu havuz yapılınca buraları kullanmaya başladık. Ama havuza girip çıkma konusunda zorluk yaşıyorduk. Yüzme sporu bu tür rahatsızlıklarda uzmanların özellikle tavsiye etiği bir spor. Çünkü suyun içinde vücudun bütün organlarını hareket ettirme şansımız oluyor. Bu sebeple kendisi de istiyor, biz de severek geliyoruz. Böylelikle hem hastalığını geçiştiriyoruz hem de kendisi için bir sosyal aktivite oluyor. Böyle aktiviteler ile uğraşmak insanlar için güzel bir şey. Bu nedenle ben oğlumu kutluyorum ve diğer engelli bireyler ve ailelerine de böyle aktiviteler yapmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.