Kayalıklara sıkışan kuzu 2,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı - Son Dakika
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Genel

Kayalıklara sıkışan kuzu 2,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Himmetdede Karakimse Mahallesi'nde kayalıklara sıkışan bir kuzuyu, 2,5 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı.

05.07.2024 21:25
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Kayalıklara sıkışan kuzu 2,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Himmetdede Karakimse Mahallesi'nde kayalıklara sıkışan bir kuzuyu, 2,5 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı.

Kayseri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her bölgede, yangından trafik kazasına, doğal afetlerden kurtarma operasyonlarına kadar birçok konuda görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için de görevini özverili bir şekilde sürdürüyor.

Kocasinan ilçesi Himmetdede Karakimse Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Emre Çilkoparan, bir kuzusunun kayalıklara sıkışması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarı anında değerlendirerek vakaya müdahale etmek için bölgeye gitti.

Bölgede arazi koşullarının itfaiye aracının seyrine elverişli olmaması nedeniyle, ekipler mahallelinin traktörü yardımıyla ekipmanlarını vakanın yaşandığı noktaya sevk etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kayalıklara sıkışan kuzuyu 2,5 saat süren başarılı çalışma ile sıkıştığı yerden kurtararak sahibi Emre Çilkoparan'a teslim etti.

Besici Emre Çilkoparan da başarılı bir çalışma sonucunda kuzusunu sağlıklı bir şekilde kurtaran Büyükşehir İtfaiye Ekiplerine teşekkür ve dua etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayalıklara sıkışan kuzu 2,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı - Son Dakika

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