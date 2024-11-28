Kaymakam Çelik, Öğrencilerle Kartopu Oynadı

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Kaymakam öğrencilerle kartopu oynadı, minikler doyasıya eğlendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, ziyaret ettiği okulda öğrencilerle birlikte kartopu oynadı. Ellerinde aldıkları kartoplarını Kaymakam Çelik'e nişanlayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, eşi Hasret Yılmaz Çelik ile birlikte Selahattin Eyyubi İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Neşeli anların yaşandığı ziyarette, çocuklarla kartopu oynadıklarına şahit olan Kaymakam Çelik hemen kolları sıvadı. Öğrencilerin yanına gelen Kaymakam Çelik ve eşi miniklerle karın keyfini çıkarıp kartopu oynadı. Ellerinde aldıkları kartoplarını Kaymakam Çelik'e nişanlayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Kaymakam Çelik öğrencilerle kartopu oynadıktan sonra öğretmenlerle sohbet edip taleplerini dinledi.