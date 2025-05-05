Kayseri'de Ayıların Arı Kovanlarına Saldırısı - Son Dakika
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Genel

Kayseri'de Ayıların Arı Kovanlarına Saldırısı

Kayseri'nin Develi ilçesinde ayılar, arı kovanlarına saldırarak büyük hasara yol açtı.

05.05.2025 20:20
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Kayseri'de ayılar arı kovanlarına saldırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde ayılar, yaylada bulunan arı kovanlarına saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhlı Mahallesi'nde bulunan Avşarköy Yaylası'ndaki ormanlık alandaki arı kovanlarına ayı saldırdı. Kovan sahibi 30 kovanın bulunduğu arılığa kontrol için gittiği sırada kovanlarını görünce şok yaşadı. Yaylada bulunan kovanların içindeki petek bal ve arıların ayı saldırısı sonucu tamamen yok olduğu görüldü.

Yayladaki ayılar kameraya yansıdı

Öte yandan aynı gün akşam köye araç ile giden kişilerin önüne çıkan ayının görüntüleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Stabilize yolda ilerleyen ayının bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de Ayıların Arı Kovanlarına Saldırısı - Son Dakika

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