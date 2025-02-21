Kayseri'de Depremzedelere Yardım Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kayseri'de Depremzedelere Yardım Konseri

Kayseri'de düzenlenen konserle, depremde hasar gören Gazi Ortaokulu'na destek toplandı.

21.02.2025 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de depremde hasar alan okula yardım konseri

KAYSERİ - Kayseri'de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen bağış kampanyası çerçevesinde 6 Şubat 2023'de Antakya'da hasar alan Gazi Ortaokulu için yardım konseri düzenlendi.

6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde orta hasar alan Antakya Gazi Ortaokulu için KİGDER tarafından yardım konseri düzenlendi. Depremde orta bölümünde yıkılma olan okulun en üst katında bulunan ve tamamen yıkılan atölyelerin yeniden faaliyete geçmesi için konserden elde edilen gelir ise konsere gelen okul yönetimine teslim edildi. Düzenlenen bağış konserine KİGDER korosu dışında Kayseri'de bulunan birçok amatör sanatçı da destek verdi.

Bağış kampanyası ile ilgili bilgiler veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, "Antakya'daki Gazi Ortaokulu'nun depremde tane atölyesi yıkılmıştı. Biz de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği olarak 6 Şubat 2023'ten beri bölgeye destek çalışmaları yapıyoruz. Yine oradan gelen bir çağrıya ses verdik ve bir bağış kampanyası ile konser düzenledik. Şu ana kadar ki hala banka hesaplarına bağış paraları yatıyor. 20 TL'den 40 bin TL'ye kadar bağışlar geliyor. 390 bin TL'ye ulaştık. Daha önce acil ihtiyacımız 400 bin TL diye açıklama yapmıştım. Bugün burada da bağış toplayacağız. Geçeceğimizi umuyorum ama okulun robotik kodlama atölyesi de gittiği için oranın maliyeti 1,5 milyon TL civarında. Fakat biz diğer atölyeleri inşallah bu topladığımız paralarla onarabileceğiz. Deprem bölgesinde hala hayat normale dönmedi. Devletin çalışmaları devam ederken, milletimizin de oraları unutmamasını rica ediyorum. Çünkü oradaki insanların maddi destekler dışında manevi desteğe de çok ihtiyaçları var. Onların en çok canını yakan şey unutulmak. Unutmayalım, acıyı birbirimize destek vererek paylaşalım" dedi.

Kampanyaya destek veren organizatör Yasin Aksel de, "Biz de bu kampanyanın tüm sahne ve organizasyon sürecine sponsor olarak ve tüm organizasyonu sağlayarak destek verdik. Bundan dolayı da çok gururlu, onurlu ve mutluyuz. Bu hepimizi çok derinden etkileyen bir olaydı. Unutmayalım ve unutturmayalım. Devamlılığını da sağlayalım. Özellikle de bizim bu tarz işlerdeki sponsorluklarımızda en önem verdiğimiz şey farkındalığı arttırmak ve bizim gibi ülkemize, insanlarımıza gönül vermiş, değer vermiş insanları bu işler için tetiklemek" ifadelerini kullandı.

"Tekrar ümit etmek, hayal kurmak istiyoruz"

Depremde hasar alan Antakya Gazi Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Eşki ise, "6 Şubat 2023 tarihinde 04.17'de meydana gelen depremde okuldaki birçok atölyemizi ve eşyamızı kaybettik. Okulumuz orta hasar aldı depremde. Güçlendirme çalışmaları yapıldı ve şu an okula geçebilecek düzeydeyiz. Fakat şu an okulda hiç malzememiz yok. Atölyelerimiz vardı bizim, kütüphanemiz vardı. Görsel sanatlar atölyemiz vardı, zeka oyunlarımız gibi birçok atölyemiz vardı. Şu an onları oluşturabilmek istiyoruz. Bizim 25 öğrencimiz ve 3 tane öğretmenimiz depremde vefat etti. Onların adını verebilmek adına o atölyelerimizi tekrar canlandırmak ve bu atölyelerde onların adını yaşatmak istiyoruz. Bu yardım kampanyası da gerçekten ihtiyacımız olan bir durumdu. Tekrar ümit etmek, hayal kurmak istiyoruz biz. O atölyelere sahip olursak tekrardan ümit edebileceğiz. Yeniden başlayabileceğiz. Depremin bizden çaldığı bu ümidimizi tekrardan yerine getirebileceğiz ve tekrar öğrencilerimizle birlikte o alanlarda eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Konserde katılımcılara Gazi Ortaokulu öğrencilerinin teşekkür mesajları izletilerek, kampanyaya destek veren sanatçılar ve KİGDER korosu tarafından eserler seslendirildi.

Kaynak: İHA

Antakya, Kayseri, Deprem, Eğitim, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kayseri'de Depremzedelere Yardım Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:21 Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor
23:43 İstanbul’da kar esareti bitmeyecek gibi Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
22:43 Borsa İstanbul’daki tarihi düşüşe SPK’dan inceleme Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme
22:24 Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu
22:00 Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi
09:47 Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar
09:38 Kulisler hareketlendi Erdoğan’dan Kürşad Zorlu’ya önemli görev Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev
09:28 Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı
09:17 Olay adam yine sahnede Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:59 Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar
08:57 Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince “Harbiden elendim“ paylaşımı yaptı Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 05:57:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Depremzedelere Yardım Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.