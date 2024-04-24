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Kayseri'de dolandırıcılara karşı bilboardlu uyarı

Nihan Gündoğdu: "Bence çok mantıklı bir uygulama"

KAYSERİ - Kayseri Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'dolandırıcılara karşı dikkatli olalım' afişi bilboardlara asıldı.

Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişler kentin farklı bölgelerinde bulunan bilbordlara asıldı. Üzerinde 'dolandırıcılara karşı dikkatli olalım' yazan bilboardda vatandaşların bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler verildi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı alınan bu tedbirin çok mantıklı olduğunu, her insanın sosyal medya kullanmadığını söyleyen vatandaş Nihan Gündoğdu, "Bence mantıklı bir uygulama. Çünkü sosyal medya kullanmayan insanlarda var. Haber takip etmeyen insanlarda var. Bu yüzden bence mantıklı olmuş. En azından vatandaşlar gördüğünde dikkat çekebilir. Bu şekilde dolandırılan çok fazla insan var. Ben çok güzel buldum, iyi olmuş. Bence daha da fazla çoğaltılabilir. Bir tek burayla sınırlı kalmayıp, ilçelerde falan da yapılabilir. Oralara da bu tarz bilboardlar koyabilirler" şeklinde konuştu.