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Kayseri'de Yeni Yıla Huzur ve Güvenle Girildi

Kayseri'de bin 50 polis, yeni yılda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için görev aldı. Kentte bulunan 853 kamera ile de şehir izlendi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun mesai yaparak vatandaşların huzurlu bir şekilde yeni yıla girmesini sağladı. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de uygulamalar gerçekleştirildi.

Kayseri\'de Yeni Yıla Huzur ve Güvenle Girildi
01.01.2024 - 23:10,  Güncelleme: 23:29
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Kayseri yeni yıla huzur ve güvenle girdi

Vatandaşın yeni yıla huzurla girmesi için bin 50 personel görev aldı

KAYSERİ - Kayseri'de bin 50 polis, yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yaparken, kent 853 kamera ile izlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla vatandaşın huzurlu girebilmesi için yoğun mesai yaptı. Belli noktalarda ekipler denetim yaparken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle şehir 853 kamera ile izlendi. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Operatörü Cuma Kandil, "Yılbaşı etkinlikleri kapsamında; genel güvenliğin ve asayişin sağlanması amacıyla başta il emniyet müdür yardımcılarımız, ilçe emniyet müdürlerimiz ve şube müdürlerimiz denetiminde, özellikle halkımızın yoğun olduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, park bahçeler ve buna benzer alanlarda gerek gerekse trafik yönünden tedbirler alınmaktadır. Ayrıca bu tedbirler kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında şehrimizin belirli noktalarında 90 uygulama noktamız bulunmaktadır. Yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında sahada 251 ekip, bin 50 personelimiz ile birlikte bu tedbirleri devam ettiriyoruz. Şehir merkezi genelinde kent güvenlik yönetim sistemine bağlı 578 sabit ve 275 hareketli olmak üzere toplamda 853 kameramız mevcut olup, ayrıca il genelinde 60 noktada 262 Plaka Tanıma Sistemi kameramız mevcuttur. Plaka Tanıma Sistemine ek olarak, 10 adet mobil PTS aracımızla tedbir ve uygulamalarımıza devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından kentte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda; şoförlere alkol testi yapılarak, ehliyet ve ruhsatlar kontrol edildi. Denetimlere Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı.

Kaynak: İHA
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