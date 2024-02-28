Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santimetre - Son Dakika
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Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santimetre

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 138 santim enindeki Gürcü Ömer Sokağı, aracın giremediği ve 2 kişinin yan yana zor sığdığı bir sokak olarak biliniyor. Eski evlerin arasında yer alan sokak, görenleri şaşırtıyor ve ilgi çekiyor.

28.02.2024 19:46  Güncelleme: 19:57
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Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santimetre

Aracın giremediği sokaktan 2 kişi yan yana zor geçiyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 138 santim enindeki sokak görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan Gürcü Ömer Sokağı, diğer sokaklardan çok farklı. 138 santim eni bulunan sokak mahallede "dar sokak" olarak bilinirken, görenleri de şaşırtıyor. Aracın giremediği, 2 kişinin ise yan yana zor sığdığı sokak, eski evlerin arasında görsel bir şölende sunuyor.

Sokağı gören vatandaşların şaşırdığını kaydeden Yakup Doğrusöz, "Burayı gören vatandaşlar şaşkınlıkla bakıyorlar. Eskiden alternatif olmadığı için bu sokaklar çok kullanılırdı. Şimdi pek kullanılmıyor. Burası çok eski bir sokak. Burada evlerde birbirlerine bağlı. Buradan iki kişi yan yana zor geçer. Günümüzün şartlarına göre ilginç bir sokak. Görenlerde hayretle bakıyor. "Neden bu kadar dar" diye soruyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santimetre - Son Dakika
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