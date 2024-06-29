Kayseri Park AVM'de kadınların indirim kavgası kamerada
KAYSERİ - Kayseri'de kozmetik ürünleri satan mağaza sırasında 2 kadının kavgası kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Kayseri Park AVM'de bulunan kozmetik ürünleri satan mağaza önünde sıra bekleyen 2 kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar birbirine girerken, çevredekilerde kadınları ayırmakta güçlük çekti.
O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Genel › Kayseri Park AVM'de kadınların indirim kavgası kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?