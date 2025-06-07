Kazdağı Göknarı: Tarihin Yeşil Tanığı

Tarihe yön veren ağaç: Kazdağı Göknarı

Kazdağları, Mitoloji ve İstanbul'un fethine kadar uzanan tarihiyle dikkat çekiyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarında yer alan Kazdağları, sadece doğal güzellikleriyle değil, sahip olduğu endemik bitki türleri ve tarihi önemiyle de dikkat çekiyor. Kazdağları'nda endemik olarak yetişen Kazdağı Göknarı ise İstanbul'un fethinden, Truva savaşlarına kadar bir çok tarihi olayda Kazdağları'nın Avrupa'nın da en önemli bitki alanlarından biri olarak tescillendiğini belirten Balıkesir Üniversitesi Röktör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, bölgede yaklaşık 80 civarında endemik bitki türünün bulunduğunu, bunlardan 29'unun ise sadece Kazdağılarına özgü olduğunu söyledi. Satıl, "Bu alanın bu kadar önemli olmasının ana nedenlerinden biri, zengin bir floraya sahip olması ve bu flora içerisinde endemik ile nadir türlerin fazlalığıdır" dedi.

Kazdağları'nda bin metrenin üzerindeki kuzey yamaçlarda 'Kazdağı Göknarı' adı verilen özel bir ağaç türünün yetiştiğini söyleyen Prof. Dr. Satıl, bu ağacın hem mitolojik hem de tarihi açıdan önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Truva Savaşı'nda Truva Atı'nın yapımında kullanılan kerestenin bu ağaçlardan elde edildiğinin bilindiğini ifade eden Satıl, bu nedenle bitkinin Latince adında 'equitroiana' ifadesinin geçtiğini belirtti.

Kazdağı Göknarı' nın Osmanlı tarihinde de önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fatih Satıl, " Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmeye karar verdiğinde gemileri Haliç'e indirmek için yapılacak kızakların Kazdağı Göknarlarından yapılmasını planlamıştır. Bu amaçla Toroslar'daki Türkmenleri bölgeye yerleştirerek bu kızakları yaptırmış ve İstanbul'a getirmiştir. Yani İstanbul'un fethinde Kazdağları ve buradaki göknarların önemli bir rolü vardır" dedi.

Ziyaretçilerin bu özel alanı mutlaka alan kılavuzları eşliğinde gezmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Satıl, "Kazdağı Göknarı'nın yetiştiği yeri bulmak zor olabilir. Ayrıca bu ağacın tarihi ve mitolojik değerini anlatacak bir rehbere ihtiyaç var. Burada yetişmiş alan kılavuzları bu boşluğu dolduracaktır. Kazdağları'na gelenlerin bu alanı mutlaka görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.