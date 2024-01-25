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Kazdağları'nda ağaçlar buz tuttu Sibirya değil Kazdağları - Son Dakika
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Kazdağları'nda ağaçlar buz tuttu Sibirya değil Kazdağları

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde Keşif Yolcuları grubu, Kazdağları'nın en yüksek zirvelerinden At Kayası'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı ve şiddetli poyraz nedeniyle ağaçlar buz tuttu. Tırmanış sırasında çekilen görüntüler Sibirya'yı hatırlattı.

Kazdağları\'nda ağaçlar buz tuttu Sibirya değil Kazdağları
25.01.2024 - 17:08,  Güncelleme: 17:21
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Kazdağları'nda ağaçlar buz tuttu

Sibirya değil Kazdağları

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde yılın 12 ayı yürüyüş ve tırmanışlar yapan Keşif Yolcuları grubu son olarak Kazdağları'nın en yüksek zirvelerinden olan bin 300 metre yükseklikteki At Kayası zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdiler. Zorlu hava şartlarında yoğun kar yağışı eşliğinde yapılan tırmanışta kameralara yansıyan görüntüler Sibirya'yı hatırlattı. .

Kazdağları'nda kar yağışı ve şiddetli poyraz nedeniyle ağaçlar ağaçlar adeta buz tuttu. Bölgede sıcaklık değerleri eksi 10 derecenin de altına indi. Keşif yolcuları kuvvetli poyraz rağmen at kayası mevkiine, zaman zaman 30-40 cm bulan kara rağmen tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışa Yıldırım Alp, Ömer Aydemir, Mustafa Şıvka ve Rıfat Aydemir katıldı. Kayalık, buzlu ve kaygan bir rota üzerinde yapılan zirve tırmanışı yaklaşık 8 saat sürdü. Zorlu bir tırmanış ardından zirveye ulaşan dağcıların kamerasına Sibirya'yı hatırlatan görüntüler yansıdı.

Kaynak: İHA
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