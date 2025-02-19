Kemerburgaz'da Ağaç Devrildi, Yol Kapandı

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Kemerburgaz'da devrilen ağaç nedeniyle yol kapandı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Kemerburgaz'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için vatandaşlar seferber oldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.