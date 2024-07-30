Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi

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İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi. 76 yaşındaki oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı ve dün vefat etti. Cenaze töreni 31 Mart'ta Ankara'da yapılacak ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

30.07.2024 08:31
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Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi

İSTANBUL - İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün hayatını kaybetmişti. Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

31 Mart'ta Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak

Kenan Işık, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de yapılacak törenin ardından, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

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