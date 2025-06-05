Kene Isırmasıyla Hayatını Kaybeden Eker Toprağa Verildi

Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden adam toprağa verildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucunda hayatını kaybeden Hacı Mehmet Eker, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hacı Mehmet Ekeriddiaya göre kene ısırması sonucu fenalaştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Eker, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Eker'in Haziran ayı sonunda düğününün olduğu öğrenildi.

Hacı Mehmet Eker'in cenazesi, Şıhbarak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Eker'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.