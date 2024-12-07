Kent Lokantası, Uygun Fiyatlı Yemek İle Bilecik'te Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Kent Lokantası, Uygun Fiyatlı Yemek İle Bilecik'te Kapılarını Açtı

Bilecik'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılışını yaptığı Kent Lokantası, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Günlük 4 çeşitten oluşan yemek menüsü 70 TL'den sunuluyor ve ihtiyaç sahiplerine yönelik 'Askıda Yemek' uygulaması da mevcut.

07.12.2024 14:34  Güncelleme: 14:37
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Kent Lokantasında 4 kap yemek 70 liradan satılırken, ilk günlerde yoğun ilgi oldu

Açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı Kent Lokantası yoğun ilgi görüyor

BİLECİK - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı program ile kapılarını vatandaşlara açan Kent Lokantası'na ilk günden yoğun ilgi olurken, 4 kap yemek 70 liradan satılıyor.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere öğrenci ve dar gelirli ailelerin uygun fiyata sağlıklı şekilde hizmet alması amacıyla şehrimize kazandırdığı Kent Lokantası ilk menüsüyle halka kapılarını açtı. 72. Kent Lokantası olarak Bilecik'te hizmete giren ve hafta içi 12.00 ile 14.30 saatleri arasında hizmet verecek olan Kent Lokantasında günlük 4 çeşit yemek 70 TL karşılığında vatandaşlara sunulacak.

Hayır severler, askıda yemek uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkıda bulunabilirler

Ezogelin çorba, orman kebabı, pilav ve mandalina ile ilk satışın yapıldığı Kent Lokantasında ayrıca 'Askıda Yemek' uygulaması da yapılabilecek. Uygulama kapsamında isteyen vatandaşlar ödedikleri miktar karşılığında ihtiyaç sahipleri, öğrenci ve yaşlılara ücretsiz yemek dağıtılmasına katkıda bulunabilecek.

Vatandaşlardan Başkan Bubaşı'na teşekkür

Kent Lokantasının ilk müşterileri olarak yemek yiyen vatandaşlar kaliteli ve sağlıklı bir menü hazırlandığını söylediler.

Uygulamayı çok beğendiklerini kaydeden vatandaşlar, bu sayede birçok dar gelirli vatandaşın lokantada yemek yiyebileceğine dikkat çektiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kent Lokantası, Uygun Fiyatlı Yemek İle Bilecik'te Kapılarını Açtı - Son Dakika

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