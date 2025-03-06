Kilisli Usta: Dubai Çikolatası Çalıntı - Son Dakika
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Genel

Kilisli Usta: Dubai Çikolatası Çalıntı

İlhan Kilimci, Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının Kilis'e özgü cennet çamuru olduğunu söyledi.

06.03.2025 00:23
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Kilisli tatlı ustasından 'Dubai çikolatası çalıntı' iddiası

Kilisli tatlı ustası İlhan Kilimci: "Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağı Kilis'e özgü cennet çamuru"

KİLİS - Kilis'te 35 yıldır tatlıcılık yapan tatlı ustası İlhan Kilimci, son dönemde popülerleşen Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu belirtti.

Kilis'te 35 yıldır tatlıcılık yapan İlhan Kilimci, Dubai çikolatasının arkasındaki gizli lezzeti ortaya koydu. Kilimci, Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının, Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu ve bu özel tatlının, fıstık ve kadayıfın ustalıkla harmanlanarak oluşturulan iç dolgusu sayesinde benzersiz bir tat sunduğunu söyledi. Kilimci, çikolatanın içindeki özel harcın, fıstık ve kadayıfın yoğrulup harmanlanarak oluşturulan cennet çamuru olduğunu vurguladı.

"Lezzetin sırrı cennet çamurunda"

Dubai çikolatası olarak bilinen tatlının iç dolgusunda Kilis mutfağının eşsiz tatlarından biri olan cennet çamurunun kullanıldığını ifade eden Kilimci, "Çikolatayı açtığınızda içindeki dolgunun tamamen cennet çamuru olduğunu görebilirsiniz. Bize özgü bu lezzet, fıstık ve kadayıfın ustalıkla yoğrulup harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Aksi takdirde çikolata, bildiğimiz standart bir çikolatadan farksız olurdu" dedi.

Kilimci, 35 yıllık tatlı ustalığı deneyimiyle yıllardır Kilis'te bu tatlıyı hazırladıklarını ve Kilis mutfağının önemli bir parçası olan cennet çamurunu tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, "Biz zaten cennet çamurunu uzun yıllardır yapıyoruz. Üzerine çikolata döküp kaymakla servis ettiğimizde ortaya çıkan tat, benzersiz bir deneyim sunuyor. Fakat son dönemde bu tatlının Dubai çikolatası olarak anılmasını doğru bulmuyoruz. Asıl olan Kilis'in cennet çamurudur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kilisli Usta: Dubai Çikolatası Çalıntı - Son Dakika

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