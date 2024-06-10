Kırklareli'nde şehit Sarıkaya, için hazırlanan klip duygulandırdı - Son Dakika
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Genel

Kırklareli'nde şehit Sarıkaya, için hazırlanan klip duygulandırdı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve geçici görevle gittiği Hatay'da şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya için hazırlanan klip duygu dolu anlar yaşattı. İki kardeş babalarının ölümünün 1. yılında polis üniforması giydi. Daha sonra iki kardeş polislerin eşliğinde şehitliğe götürüldü. Hazırlanan klip sosyal medyada yayınlandı.

10.06.2024 15:11
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Kırklareli'nde şehit Sarıkaya, için hazırlanan klip duygulandırdı

KIRKLARELİ - Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve geçici görevle gittiği Hatay'da şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya için hazırlanan klip duygu dolu anlar yaşattı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve depremin ardından geçici görevle gittiği Hatay'da şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya için klip hazırlandı. Klipte şehidin çocukları Alpaslan ve Polat yer aldı.

İki kardeş babalarının ölümünün 1. yılında polis üniforması giydi. Daha sonra iki kardeş polislerin eşliğinde şehitliğe götürüldü. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, meslektaşları ve iki kardeş Sarıkaya'nın kabrine karanfil bırakıp dua etti.

Hazırlanan klip sosyal medyada yayınladı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Hatay, Güvenlik, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kırklareli'nde şehit Sarıkaya, için hazırlanan klip duygulandırdı - Son Dakika


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