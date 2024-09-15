Kız Kardeşlerin Başarı Öyküsü

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El ele veren iki kız kardeşin başarı hikayesi

Dedelerinden kalan evin giriş katını el ele vererek börek evine çeviren kardeşler, 100 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor

KONYA - Konya'da önce kendisi, ardından eşi işten ayrılan 3 çocuk annesi kadın, dedesinden kalan evin giriş katını ablasıyla beraber el ele vererek börek evine çevirirken, 100 kişiye istihdam sağlamaya hedefliyor.

Konya'da 3 çocuk annesi Nariye Öğütkocabaş (45), önce kendisi daha sonra eşinin işten ayrılması sonrası merkez Selçuklu ilçesi tarihi Sille Mahallesinde bulunan dedesinden kalma evlerinin giriş katında ablası 2 çocuk annesi Kezban İncekabak ile saç böreği yapmaya karar verdi. İki kardeş kolları sıvayarak kendi işlerine başlayarak geçimlerini sağlamaya başladı.

"Çocukluğumdan beri bir hayalim vardı"

Çocukluk hayalinin kendine ait bir iş yeri olduğunu anlatan Nariye Öğütkocabaş, "Çocukluğumdan beri bir hayalim vardı kendi işletmem olsun diye ama herhangi bir sermayem de olmadığı için biz ablamla bu işi 40 yaşıma gelinceye kadar sağlayamadık. Çünkü Sille biraz biraz gündeme gelmeye başlayıp, turistler burada gezmeye başlayınca burada bir ekmek kapısı olabilir dedik. Ben kendi işimden ayrılınca burada bir iş yapalım diye aklıma geldi. Annem bir kaza geçirmişti, 4 veya 5 sene boyunca ona baktım. Evde dururken kimse 5 kuruş vermedi. Eşim de işsiz kaldıktan sonra 'biz bu işi yapar mıyız, yaparız' çünkü en iyi bildiğimiz iş buydu. Bu şekilde yola çıktık. Evde bulunan malzemelerle başladık ve kazandığımız parayı yavaş yavaş malzemeye çevirdik. Sonra resmi işlerine başladık iş yeri açmak için belge talebinde bulunduk, izinlerimizi aldık. Depolama alanlarımızın nasıl olduğunu öğrendik. Gıdayla uğraşıyoruz çünkü asla şansa bırakmamamız gerekirdi. Bu şekilde başladık ama her hafta sonu işe başlayıp, her pazartesi gününde bırakma kararı aldık çünkü baktık ki kimse bizi tanımıyor bizi bilmiyordu. Çok şükür emeğimizin karşılığında bu zamana kadar geldik" dedi.

"Bu işe gönül verdik, seviyoruz, severek de yapıyoruz"

İş yerlerinin malzemelerini kendi imkanlarıyla topladıklarını belirten Nariye Öğütkocabaş, "Sonra yakmak için kullandığımız paletlerden oturma stantları yaptık. Bu şekilde yol almaya başladık, 8 yıldır Tarihi Sille Mahallemizde esnaflık yapıyorum. Bu işe gönül verdik, seviyoruz, severek de yapıyoruz. Şu an küçük bir kesimimiz var bizim. Aramızda müşteri ilişkisi değil, bir aile ortamı var. Bunu da istikrarla sürdürmeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en güzelini, en organik ve en güvenilir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü kendi yemediğimiz hiçbir şeyi insanlara ikram dahi etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşletmesini büyüterek çok kişiye iş kapısı açmayı hedefleyen Öğütkocabaş, "Hedeflerim küçücük kibrit kadar bir dükkana sahipken bütün evi dizayn edip hem nezih hem temiz hem de güzel bir ortam sağlayıp daha fazla insana ulaşmayı düşünüyorum. Daha fazla istihdam oluşturmayı düşünüyorum. En başta ablamla birlikte yola çıktık sadece bir eleman olduğu için devletten destek alamadık. Ama ben 10 değil, 100 kişiyi çalıştırmayı düşünüyorum. Yani böyle bir hayalim var" diye söyledi.

Çocukları ile zaman zaman börek yemeye geldiğini belirten Fadimana Büyükdal, iki kardeşin el ele verip çalışmasının örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Yolava'dan Konya'ya gezmeye gelen Sinem Mungan da börekleri çok lezzetli bulduklarını ifade ederek, "Gerçekten çok güzel bir başarı öyküsü tebrik ederim" diye konuştu.