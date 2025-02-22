Kocaeli'de İndirim Kuyruğu Kalabalık Yarattı

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Kocaeli'de indirim izdihamı: Soğuğa ve kara aldırış etmediler

KOCAELİ - Kocaeli'de açılışı yapılan mağazanın indirim kampanyasını duyan vatandaşlar kapıda uzun kuyruk oluşturdu. Soğuğa aldırış etmeyen kalabalık sebebiyle kapıda ve içeride izdiham yaşandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir mağaza, açılışa özel indirim kampanyası yaptı. Bunu duyan vatandaşlar mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk ve kara aldırış etmeyen vatandaşlar, mağazaya girebilmek için birbirleri ile yarıştı. Müşteriler sırayla içeri alınırken, izdiham yaşandı. Kalabalık, ev eşyaları ve aletlerini alabilmek için büyük çaba sarf etti.

Yaşanan izdiham vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.