Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması büyük ilgi gördü

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Kocasinan Belediyesi tarafından Kuşçu Marina'da düzenlenen 'Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması'nda binlerce vatandaş unutulmaz bir hafta sonu geçirdi. Başkan Çolakbayrakdar, etkinliklerin Kuşçu bölgesini canlandırmak amacıyla yapıldığını belirtti.

09.09.2024 00:54  Güncelleme: 01:11
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Kayseri'nin denizinde vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:

"Kuşçu sosyal hayatı canlandırmak üzere yapmış olduğumuz etkinliklerin bir parçası"

KAYSERİ - Kocasinan Belediyesi tarafından Kuşçu Marina'da 5 binden fazla vatandaşın katılımıyla düzenlenen 'Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması'nda vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. 2 gün süren ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada 250 yarışmacı 6 kategoride kıyasıya mücadele ederken, ödül töreninde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'nin denizi olan Kuşçu, su sporları, olta balıkçılığı ve daha fazlasıyla her geçen gün ilgi odağı oluyor. Çadır ve karavan kampı gibi çalışmalarımızla bu bölgeyi daha da canlandıracağız" dedi.

Kuşçu Marina'da düzenlenen 'Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması' ödül törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Volkan Ersun Acar Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağ, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti ve MHP yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ile binlerce vatandaş katıldı.

Etkinliğin ilk gününde çocuklara özel etkinlikler ve kamp ateşi yer aldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinliğin ikinci günü ise binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Program öncesi etkinlik alanını inceleyen Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetlerinde 7'den 70'e herkese hitap eden ve sıra dışı hizmetler yaptıklarına dikkat çekerek, "Yıllardır ısrarla takip ettiğimiz organizasyonlardan biri olan 'Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması' her geçen gün daha yoğun ilgi görüyor. Şehrimizde sosyal hayatı çeşitli alanlarda canlandırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Kuşçu bölgesi de bu doğrultuda sosyal hayatı canlandırmak üzere düzenlediğimiz etkinliklerin bir parçasıdır. Kayseri'nin 75 kilometre uzunluğundaki bu iç denizi, oldukça kıymetli ve değerli bir mekandır. Ayrıca su sporları için de elverişli bir yerdir. Sayın Valimizin destekleriyle açtığımız Su Sporları Merkezi, bu bölgenin daha fazla değer kazanmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle bölgeye çok ciddi manada ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz ama arazinin elverişsiz olması nedeniyle zaman gerekiyor. Yoksa milyonlarca ağaç diktik ve bundan sonra inşallah daha yeşil Yamula olacak. Olta balıkçılığı ve su sporları bu bölgedeki etkinliklerden sadece bazılarıdır. Bunun yanı sıra, bölgede doğal yaşam içinde yapılabilecek çadır ve karavan kampı gibi faaliyetler için de çalışmalar yürütüyoruz. Bu etkinlikler, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği aktiviteler olarak planlanmaktadır. Bu tür etkinliklerin sayısını artırmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek ise anlamlı ve önemli etkinlikten dolayı başta Başkan Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Burası muhteşem bir yer. Kayseri'nin denizi yok diyorlar, ama bu doğru değil. Kayseri'nin denizi var, üstelik oldukça güzel bir deniz. Burası Yamula'dır. Birçok denizde balık çıkmazken burada balık bulunuyor. Deniziyle, su sporlarıyla ve balığıyla burası bambaşka bir yer. Gerçekten aşık olunması gereken muhteşem bir yerdir. Geçen yıl 3,5 milyon ağaç diktik. Bu yıl baharda bir milyon daha ağaç diktik ve sonbaharda yine 2 milyon ağaç dikerek, bu yıl toplamda 3 milyon ağaç dikmiş olacağız. Evlatlarımız burada, mavi ile yeşilin buluştuğunu görecekler. Burasının aileler ve turistler için bambaşka bir yer haline gelmesi için çaba harcıyoruz. Kocasinan Belediye Başkanımızı da tebrik ediyorum. Olta balıkçılığını bugüne kadar desteklediği gibi desteklemeye devam ediyor. İnşallah yapılan çalışmalarla burası bambaşka olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'Olta Balıkçılık Yarışması' kapsamında yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Perch, sudak ve sazan balıkları arasında en çok ve en büyük balık tutanlar derece elde etti. Dereceye giren toplam 20 kişiye ödülleri verildi.

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması büyük ilgi gördü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması büyük ilgi gördü - Son Dakika

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