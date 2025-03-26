Konya'da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Genel

Konya'da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Konya'da Sakal-ı Şerif, Ramazan'ın 26. gününde yoğun ilgiyle ziyaretçilerine açıldı.

26.03.2025 19:29
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Konya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

KONYA - Konya'da Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisiyle ziyarete açıldı.

Ramazan ayının 26'ıncı gününde Sakal-ı Şerif Mevlana Müzesinde ziyarete açıldı. Ziyaretçiler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmenin heyecanını yaşadı.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de kandil gecesinde Sakal-ı Şerifi ziyaretçilerle buluşturduklarını belirten Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı, "Eski Mevlevi kaynaklarında dergahta bulunan 3 adet Sakal-ı Şerif Kadir gecesi veya Ramazan-ı Şerifin son 15 günü ziyarete açılırmış. Biz bu bilgileri müze kayıtlarında öğrendikten sonra geçen yıl uygulamaya başladık. Bakanlığımızın izni doğrultusunda ziyaretçilerimiz Sakal-ı Şerifi Ramazan Bayramı sonuna kadar ziyaret edebilirler" dedi.

Ziyarete, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Konya'da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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