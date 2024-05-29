Köpek saldırısında dehşet anları yaşayan kadın sokağa çıkamıyor - Son Dakika
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Köpek saldırısında dehşet anları yaşayan kadın sokağa çıkamıyor

Hatay'ın Payas ilçesinde yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan Mesude Sağıltıcı, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen tek başına sokağa çıkamadığını ve vücudunu hareket ettirdikçe acı hissettiğini söyledi. Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamayan Sağıltıcı, annesini bile göremez hale geldiğini belirtti. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Sağıltıcı, saldırı sonrası vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığını ve hala tedavi sürecinin devam ettiğini ifade etti.

29.05.2024 11:25
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Köpek saldırısında yaşadığı dehşet anlarını unutamayan kadın tek başına sokağa çıkamıyor

Köpek korkusuyla evden çıkamayan Mesude Sağıltıcı:

"Ben annemi özledim, annemi bile göremez hale geldim"

"Beni kafasıyla kaldırıp kaldırıp yere vuruyordu, o esnada halen bağırıyordum"

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde yasaklı cins iki köpeğin saldırısına uğrayan Mesude Sağıltıcı, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen tek başına sokağa çıkamadığını ve vücudunu hareket ettirdikçe canının acıdığını söyledi.

Payas'ın Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Mesude Sağıltıcı, 2023 Ağustos ayında komşusuna ait iki yasaklı cins köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Sağıltıcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi edildi. Köpeklere ise yetkililer tarafından el konularak, şahsa idari para cezası uygulandı. Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen ve köpeklerin sahibine dava açan kadın, aylar geçmesine rağmen vücudunu hareket ettirdikçe canı acıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen evinden çıkamayan, çalışamayan ve sevdiklerinin yanına gidemeyen Sağıltıcı'nın acısı dinmiyor.

"Ben annemi özledim, annemi bile göremez hale geldim"

Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamadığını belirten Mesude Sağıltıcı, "Hiçbir şey yapamadım, çalışmama engel oldu, yürümeme engel oldu. Yani her şeyime engel oldu, sokakta yürümeyi bile unuttum. İşte birinin yardımı olacak, yanımda biri olacak ya da işte bir taksi çağıracağım, o da çok çok önemli ise. Ben annemi özledim, annemi bile göremez hale geldim. 15-20 günde bir gidiyorum, oysa her hafta gidiyordum. Annem burada oturuyor ama gidemiyorum, kızımın evine gideceğim gidemiyorum. ya biri gelecek beni alacak kapıdan ya da hiç gidemiyorum. Ben hangi gün birine diyeceğim ki beni şuraya götür, 2-3 yaşındaki çocuk gibi. Kalıcı çok iz bıraktı, zaten ilk 3 ay hiç yürüyemedim. Kolumu hareket ettiremedim, kolumda zaten izler duruyor. Ameliyat oldum, şimdi iki tane daha ameliyatım var" dedi.

"Beni kafasıyla kaldırıp kaldırıp yere vuruyordu, o esnada halen bağırıyordum"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mesude Sağıltıcı, "Saldırı anında tamam nefesim bitti öldüm diye düşünürken küçük bir köpeğin havladığını gördüm. Etrafımda dönüyordu, sol taraftaki köpek bıraktı beni ona yöneldi. Kafasını tuttuğunu gördüm ama sağ taraftaki köpek halen elimi sabit olarak ısırdı. Beni kafasıyla kaldırıp kaldırıp yere vuruyordu, o esnada halen bağırıyordum. Diğer köpeği parçaladı, o sağ tarafımdaki köpeğin de dikkatini çekince beni bıraktı. Bırakmasıyla ben yürümeye başladım, paramparça ettiler köpeği. O anı sadece gördüm yani iki köpeğin küçük köpeği böyle biri kafa tarafından, biri arka tarafından tutup çekiştirdiğini hatırlıyorum. Gerisini hiç hatırlamıyorum. En son hastanede gözümü açtım. 1 milyon değil 1 trilyon da verseler, 100 trilyon da verseler bana buradan köprüye kadar yürü desinler gitmem, gidemem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Köpek saldırısında dehşet anları yaşayan kadın sokağa çıkamıyor - Son Dakika

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