Korsan Taşımacılığa Karşı Yasal Düzenleme İsteği - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Korsan Taşımacılığa Karşı Yasal Düzenleme İsteği

Başkan Özkan, TBMM'ye sunulan teklifle korsan taşımacılığa karşı ehliyet iptali öngörüyor.

13.03.2025 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Özkan, korsan taşımacılıkla ilgili kanun teklifine milletvekillerinden destek istedi

"Bu sorun sadece İzmir'in değil Türkiye'nin sorunu"

Kanun teklifi kabul edilirse, bu düzenlemeye göre korsan taşımacılık yapan sürücülerin ehliyetine ilk seferde 6, ikinci seferde ise 1 yıl süreyle el konulacak

İZMİR - Korsan yolcu taşımacılığının önlenmesi amacıyla TBMM'ye sunulan kanun teklifini değerlendiren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Korsanla ilgili yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu, günün şartlarına cevap vermediğini, yasal değişiklikler yapılmadan köklü bir çözümün elde edilemeyeceğini öngördük. Korsan taşımacılık yapan sürücünün ehliyetine ilk seferde 6 ay, 2'nci seferde 1 yıl el konulması şeklinde bir öneri sunduk. Bu iş Türkiye'nin meselesi. Tüm partilerimizin bu konuya sahip çıkmasını rica ediyorum" dedi.

Korsan taşımacılığın önlenmesine ilişkin Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de ilgili komisyona gönderildi. Değerlendirme aşamasında olan teklif, komisyonun incelemesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na sunulacak. Kanun teklifi, özellikle izinsiz yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin belirli sürelerle belge iptali ile cezalandırılmasını öngörüyor. Yeni düzenlemeyle, "İlk ihlalde sürücülerin belgeleri 6 ay süreyle geri alınacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde, sürücü belgeleri 1 yıl süreyle iptal edilecek. Belgesi iptal edilen sürücüler, bu süre boyunca herhangi bir sınıfta geçici veya yeni bir sürücü belgesi alamayacak" değişikliklerin yapılması hedefleniyor.

"Korsan sorunu, taşımacılık sektörü için birinci sırada bir sorun"

Türkiye'de korsan taşımacılığın son 6 ay içerisinde en üst seviyeye yükseldiğini söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Esnafımızın canı yanıyor. Bu sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin sorunu. Korsan sorunu, Türkiye'nin gündeminde olan taşımacılık sektörü için birinci sırada olan bir sorundur. Biz oda olarak son 5 aydan beri İzmir'de bir mücadele başlattık. Yaklaşık 4 ay önce korsanla ilgili yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu, günün şartlarına cevap vermediğini, yasal değişiklikler yapılmadan köklü bir çözümün elde edilemeyeceğini öngördük. Korsan taşımacılık yapan sürücünün de ehliyetine ilk seferde 6 ay, 2'nci seferde 1 yıl el konulması şeklinde bir öneri sunduk. Afyon'da bir milletvekilimiz meclise teklif sundu. Bu, esnafın gür sesinin yankı bulmasının bir sonucu. Partilerin milletvekillerine mektup yolladım. İçişleri Komisyon Başkanı olması sebebiyle Süleyman Soylu ile de görüşme taleplerinde bulunduk. Tüm partilerimizin milletvekillerinin bu konuya sahip çıkmasını rica ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Korsan taşımacılık yapan sürücülerin yakalandıktan sonra araçlarının 40 gün süreyle kapatıldığını fakat korsan taşımacılığa başka arabayla devam ettiklerini anlatan Özkan, bunun önlenmesi amacıyla ehliyete el konulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

"Ağır cezalar kesilsin"

Korsanın önlenmesini istediklerini belirten Taksici Muharrem Uludağ, "Sektörle alakası olmayan kişiler taşımacılık yapıyor. Böyle iş olmaz. Cezalar daha çok artırılsın. Bizim hatalarımız varsa bize de ağır cezalar kesilsin. Korsana karşıyız" diye konuştu.

"Çok fazla kişi korsan taşımacılık yapıyor"

Korsan taşımacılığın kapatılması gerektiğini ifade eden başka taksici Abdulhalim Aktürk, "Çok fazla kişi korsan taşımacılık yapıyor. Bunların hiçbiri vergi vermiyor. Biz esnafız, bu konuda mağduruz. Cezaları arttırmak caydırıcı olabilir" şeklinde konuştu. Edip Kaymaz da "Biz evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Korsanlar bunu engelliyor. Ucuz diye herkes korsana gitmeye çalışıyor. İnşallah cezalar arttırılır" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Erkan Özkan, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Ulaşım, Hukuk, Genel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Korsan Taşımacılığa Karşı Yasal Düzenleme İsteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
Rangers maçı sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor

18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
16:48 Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 19:21:01. #7.13#
SON DAKİKA: Korsan Taşımacılığa Karşı Yasal Düzenleme İsteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.