Korsan Taşımacılığa Yüz Bin TL Ceza Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Korsan Taşımacılığa Yüz Bin TL Ceza Geliyor

27.05.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'den Ankara'ya uzanan korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında, ruhsatsız taşımacılık yapanlara 100 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyetin geri alınması ön görülüyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, cesaretlendiren gelişmeyi değerlendirdi.

Korsan taşımacılığa büyük cezalar yolda

İZMİR - İzmir'den başlayan ve uzun süredir sürdürülen korsan taşımacılıkla mücadele Ankara'da karşılık buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni kanun teklifi yasalaşırsa, ruhsatsız taşımacılık yapan kişilere 100 bin TL para cezası uygulanacak ve ehliyetlerinin ise 30 gün süreyle el konulacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Korsan taşımacılıkla alakalı belli bir noktaya gelmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

TBMM sunulan 36 maddelik "Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", korsan taşımacılığın önüne geçmek için büyük önem taşıyor. Teklifin kanununlaşması halinde; ilgili belediyeden çalışma izni veya ruhsat almadan yolcu taşıyanlara 100 bin TL idari para cezası verilecek. Aynı zamanda bu kişiler hakkında da 30 gün süreyle sürücü belgesi geri alma cezası uygulanması bekleniyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kanun hakkında kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Başkan Özkan, "Biz İzmir'de bundan yaklaşık 5 ay önce korsan ile ilgili bir ses verdik ve bu sesimiz çok şükür ilgili yerlere duyuruldu. Tüm Türkiye'nin sorunu olan korsan taşımacılıkla ilgili İzmir'den başlattığımız mücadelede belli bir noktaya geldiğimizi görmek esnafımız adına bize mutluluk verdi" diye konuştu.

"30 gün ehliyeti almak yeterli değil"

36 maddelik "Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Meclis'e sunulduğunu belirten Başkan Özkan, "Konunun 28 Mayıs'ta Meclis'te görüşüleceği bilgisi tarafımıza ulaştı. Bu kanun tasarısının içeriğinde, 'korsan taşımacılık' tabir edilen yasadışı taşımacılıkla ilgili olarak ilgili belediyesinden çalışma izni, çalışma ruhsatı almayan kişilere 100 bin lira para cezası gibi ciddi bir para yaptırım uygulanacak. Yine bu şekilde çalışıp yakalanan sürücülere de 30 gün süreli ehliyetlerine el konulacak. Bu son derece olumlu bir gelişme biz esnaflarımız için, korsanla mücadele için. Ancak şurada hemen belirtmem gerekiyor; zaman içerisinde bu caydırıcılık, uygulanan cezalar aradan belirli bir süre geçtikten sonra ilk etkisini kaybediyor. Biz ehliyete 30 gün süreyle el konulmasının yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Federasyon nezdinde de yapmış olduğumuz çalışmalarda talebimiz 6 ay ehliyetlerin el konulmasıydı. Bu sürenin tekrar değerlendirilip, 30 günün 6 ay olarak revize edilmesini esnaf camiası olarak yetkililerden talep ediyoruz." dedi.

"İzmir'den ses olduk"

Cezaların sadece sürücüye değil, aracını bu sürücüye teslim eden araç sahibinin de sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Başkan Özkan, "Yine burada korsan ile ilgili denetimlerde sürücünün dışında yolcunun da, 'Evet ben bu araca ticari amaçla bindim' demesi durumunda cezai uygulama söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu da denetimi etkisizleştiriyor. Burada yeni bir uygulama, yeni bir sistem geliştirerek yolcunun illaki 'ben ticari araç olarak bunu kullandım' ifadesinin yerine farklı delillerle bu denetimlerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bizler kararlılıkla esnafın ekmeğini haksız yere paylaşmak isteyenlerle İzmir'den bir ses olduk, bir mücadele başlangıcı yaptık. İzmir biliyorsunuz Türkiye'de hep ilklerin şehri, ilklerin kenti. Biz de bu duygu ve düşüncelerle İzmir'den bu hareketi başlattık. Bunun yankıları arkadan bir suya taş atıp da bir dalga misali işte Antalya, İstanbul, Ankara gibi illerde bu konuda bizim arkamızdan bu konuyla ilgili sesini yükselttiler" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erkan Özkan, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Ankara, Hukuk, Genel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Korsan Taşımacılığa Yüz Bin TL Ceza Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 20:42:18. #7.13#
SON DAKİKA: Korsan Taşımacılığa Yüz Bin TL Ceza Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.