Kuaförlük Yapan Ressamın İlk Sergisi Aydem Bebeğe Bağış İçin Açıldı

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Kuaförlük yaparken hobi olarak başladığı resim sanatında ilk sergisini açtı

20 yıl kuaförlük yapan ressam Bilgehan Yeşil:

"Kuaför salonumun bir odasını atölye oluşturdum, orada resim yapmaya başladım"

BİLECİK - Bilecik'te 20 yıl bayan kuaförlüğü yapan ressam Bilgehan Yeşil, 3 yıl önce hobi olarak başladığı merakı sonucu sanatını geliştirdi ve ilk resim sergisini anlamlı bir iş için açtı.

Ressam Bilgehan Yeşil'in hazırladığı 'Anneden Aydem Bebeğe' isimli resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Başkan Yardımcısı Cabir Sağlam ve değerli konuklar katıldı. 5 Mart 2024 Salı gününe kadar devam edecek serginin gelirinin yüzde 50'si SMA hastası Aydem bebeğe bağışlanacak.

"Kuaför salonumun bir odasını atölye oluşturdum orada resim yapmaya başladım"

Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde bulunana sergi açılışı sonrası İHA'ya konuşan Ressam Bilgehan Yeşil, "20 yıldır kuaförüm. Kuaför salonumun bir odasını atölye oluşturdum orada resim yapmaya başladım. Yaklaşık 3 yıldır resim yapıyorum. Tabi resimler yaptıkça arttılar. Ben sanatla hayır işini birleştirmeyi düşündüm. Bilecik'imizde SMA hastası Aydem bebek için kampanya düşündüm. Bu vesileyle bu sergimiz gerçekleşti. Sergiden elde ettiğimiz gelirin yarısı Aydem bebeğe bağışlanacak. Bu kampanya umarım ses getirir, bir yerlere ulaşır ve bir farkındalık oluşturur. Arzum iyi bir şeylere imza atmaktı. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Bebeğimiz için inşallah umut kaynağı oluruz. Masrafları fazla olduğu için çok fazla kampanyalar düzenleniyor ama tabi ki yetmiyor. İnşallah bir yerlere ulaşır güzel sonuçlar alırız" dedi.