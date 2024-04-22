Küçük çocuk yağmurda sokak köpeğini korudu

Küçük çocukta yağmur altında insanlık dersi
Esenyurt'ta sağan yağış altında yürek ısıtan görüntüler
Küçük çocuk yağmurda ıslanan sokak köpeğini elindeki tahta parçasıyla korudu
İSTANBUL - Esenyurt'ta dün sağanak yağış sırasında yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için tahta parçası ile korudu. Dakikalarca birlikte yürüyen ikilinin o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış, gün boyunca birçok ilçede etkili oldu. Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, adeta insanlık dersi verdi. Yanındaki sokak köpeğinin ıslanmaması için bir tahta parçası kullanan çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendisi ıslanmasına rağmen tahta parçasını köpeğin üzerine tutan çocuğun görüntüleri yürek ısıttı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de suç organizasyonlarının ve suçların önlenmesi için çalışma yürüttü. Huzur Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda B.A. adlı şüpheli yakalandı. İş yerinde yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi. B.A., 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan tutuklandı.
AK Parti Terme İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya ile partililer katıldı. Köse, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu. Belediye Başkanı Kul da Terme'deki çalışmaların ilçeye yeni bir ivme kazandıracağını kaydetti.
Kayseri'de polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonlarda 2 tabanca, 2 tüfek, 26 fişek, hassas terazi ve 670 lira ele geçirildi. Ayrıca, abartı egzoz, drift ve yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda 47 bin 761 araç denetlendi ve 202 araç trafikten men edildi.
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, makam odasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyeyi siyasetten arındırma kararlılığının devam ettiğini belirtti. Kaya, Erdoğan'ın siyasi bir kimlik olduğunu ve siyasetin belediyeye sokulmaması gerektiğini vurguladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sağlayarak üreticilerin gelirlerini artırmayı hedefliyor.
İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Kültürpark'ta ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. Fuarın ana teması 'Çocuk Edebiyatı' olacak ve Ahmet Ümit onur konuğu olarak katılacak. İzkitapfest, kitapseverlere kitap alışverişi, söyleşiler, dinletiler, yarışmalar, konserler ve imza günleri gibi birçok etkinlik sunacak. Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler de düzenlenecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesinde yapımını tamamladığı Babil Su Sporları Merkezi'ni hizmete açtı. Merkezde sörf, su kayağı, yelken, kano, kürek sporları yapılabiliyor.
Ramazan Bayramı tatili ile birlikte trafik yoğunluğu da yaşanmaya başlarken Aydın'da jandarma ekipleri karayolları üzerinde yaptıkları denetimlerde sürücülere bayram şekeri ikram ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik ekipleri, sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, araç içerisinde bulunan çocuklara da boyama kitabı verildi. Aydın genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların bayram süresince de aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
Adana'da narkotik dedektör köpeği Hulk'un 7'nci yaş günü pasta kesilerek kutlandı. Hulk, 6 yıldır polis memuru Ali Çetin ile birlikte görev yapmaktadır. Hulk, Adana'da son 3 yılda katıldığı uyuşturucu operasyonlarında büyük başarılar elde etmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nde eğitim gören narkotik dedektör köpekleri, Türkiye'nin dört bir yanında polis ekiplerine yardımcı olmaktadır.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim gününü dolduran esnafın emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanması gerektiğini belirtti. Palandöken ayrıca, esnafın prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi müjdesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim günü farkının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Palandöken, esnafın prim ödemelerinde destek ve ödeme kolaylığı sağlanması talebinde bulundu.
Kars'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik uygulamaları aralıksız devam ediyor. Vali Ziya Polat, yol kontrolüne katıldı. Sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı. Kars'ta bayram tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarmanın yol kontrol ve uygulamaları sürüyor. Kent genelinde trafik noktalarında yürütülen uygulamalarda ekipler, sürücülere şeker ikram ediyor, bayramını kutluyor, sürücülerden dikkatli olmalarını istiyor. Kars Valisi Ziya Polat, emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen yol kontrollerini yerinde gördü, ekiplerin bayramını kutlayarak yürütülen uygulamalar hakkında bilgi aldı. Polat, yol kontrol noktalarında durdurulan araç sürücüleri ile bir süre sohbet etti. Sürücülere bayram şekeri ikram ederek, hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu. Bayram uygulamalarının süreceğini ifade eden Vali Ziya Polat, 'Tabi 9 günlük bayram tatilinde Kars ilimizde her türlü tedbiri aldık. Özellikle trafik yoğunluğu ile ilgili vatandaşlarımızın huzur içerisinde, güven içerisinde yolculuk yapmaları için emniyetimizde, jandarmamızda tüm tedbirleri aldı. Vatandaşlarımızdan ricamız arkadaşlarımızın aldığı tedbirlere uysunlar. Bayram sevincini hüzne dönüştürmeyelim' dedi. Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında tüm yol kullanıcılarında 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu' daha etkin şekilde hissettirmek ve meydana gelebilecek trafik kazaların önlenebilmesi amacıyla uygulama esnasında geçen araçlara ve yayalara seyahat esnasında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, hız kurallarına uyulması konularda bilgilendirme yapıldı. - KARS
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli düzenlenen NARKOÇELİK-11 operasyonunda uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. Bu miktar, Türkiye'de bir defada yakalanan üçüncü en büyük kokain miktarıdır.
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