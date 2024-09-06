Genel

Kula'nın kurtuluş etkinliklerinde Özlem Özdil rüzgarı

MANİSA - Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Türk Halk Müziği'nin usta ismi Özlem Özdil sahne aldı. "Sazın Sultanı" olarak anılan Özdil, sergilediği muhteşem performans ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kula Belediyesi'nin 102.yıl kurtuluş etkinlikleri ve Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında hem coşku hem de birlik duygusu ön plana çıkarken, Kula'nın kurtuluşunun önemini vurgulayan bu anlamlı gecede, Özlem Özdil'in sahne enerjisi izleyenlerden tam not aldı. Kula Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, halkın büyük katılımıyla gerçekleştirildi ve kutlamalar halkın coşkusuyla doruğa ulaştı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve sevilen türküleri tek tek seslendiren ünlü sanatçı Özlem Özdil'e, alanı dolduran binlerce Kulalı da hep bir ağızdan eşlik etti. Konser arasında sahneye çıkan Kula Belediye 1. Başkan Vekili Mahmut Çalık Kula'nın, bir kez daha kültür ve sanatın ışığında parladığını dile getirerek Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Özdil'e Kula'nın tarihi evlerinin maketini ve Kula'ya özgü anlamlı hediyeleri takdim etti.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikler yarın, yani 6 Eylül Cuma günü aynı saatte Perdenin ardındakiler konseri ile devam edecek.