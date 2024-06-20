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Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen komik çağrılar gülümsetti

Kurbana 7'nci ortak olarak çağrı operatörünü seçti

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezine Kurban Bayramı'nda bir vatandaş kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu, çağrı operatörlerinden birinin 7'nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu. Başka bir vatandaş ise kestikleri kurbandan ötürü kan kokusu tuttuğunu söyleyerek, ilaç tavsiyesi istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi hattı ALO 181 ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastronun yanı sıra kıyılardaki kaçak yapılaşmayı da içine alan çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmaya devam ediliyor. Vatandaşlardan gelen soruların ilgili kuruluşlara yönlendirildiği çağrı merkezine kimi zaman ilginç şikayet ve istekler de geliyor.

Kurbana 7'nci ortak olarak çağrı operatörünü seçti

Kurban Bayramı'nda ALO 181'i arayan bir vatandaş kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu, çağrı operatörlerinden birinin 7'nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu. Başka bir vatandaş ise kestikleri kurbandan ötürü kan kokusu tuttuğunu söyleyerek, hangi ilacın iyi geleceği yönünde tavsiye istedi.

Vatandaştan "Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilir mi?" sorusu

Ankara'dan arayan bir vatandaş kurbanlık pazarında koyun ve keçilerin çok gürültü yaptığını ve uyuyamadıklarını söyleyerek pazar yerinin taşınmasını istedi.

İstanbul'dan arayan başka bir vatandaş ise kasasında kurban deri ve atıkları taşıyan aracın kokuya neden olduğunu söyleyerek aracı ihbar etti. Yine İstanbul'dan arayan bir başka vatandaş ise 'Kurban atıkları diğer atıklar gibi geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?' diye sordu.

Kurbanlıklara çektirilen eziyeti şikayet eden vatandaşlar da oldu. Acemi kasapları ihbar etmek istediğini söyledi.