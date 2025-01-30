Kuru Temizlemeci Haram Parayı Sahibine İade Etti - Son Dakika
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Kuru Temizlemeci Haram Parayı Sahibine İade Etti

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Hatay'da kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, ceketin cebinden çıkan 20 bin TL'yi sahibine geri verdi.

30.01.2025 10:12
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Kuru temizlemeci yıkadığı ceketin cebinden desteyle para buldu

Esnaf Mehmet Yiğit: "Haram parayı almam çünkü bizim olmayan para bizim değildir"

HATAY - Hatay'da kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, müşterisi tarafından getirilen ceketi makinede yıkadığı esnada paraların makine içerisine paraların yayıldığını fark etti. Ceketten çıkan 20 bin TL'yi kurutan ve sahibini arayarak iletişime geçen Yiğit, yaptığı davranışla takdir topladı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kuru temizleme işi yapan Mehmet Yiğit, yıllardır esnaflık yaparak geçimini sağlıyor. Müşterisi tarafından gelen takım elbiseyi makinada yıkayan Yiğit, makinanın içerisinde para olduğunu fark etti. Durum üzerine makinayı durduran ve parayı çıkaran Yiğit, 20 bin TL'yi paraları kurutarak sahibini aradı. Parayı sahibine teslim eden Yiğit, yaptığı davranışla takdir topladı.

"Haram parayı almam, çünkü bizim olmayan para bizim değildir"

Çamaşır makinesinde yıkanan ceketin cebinde 20 bin TL bulan kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, "Ben yıllardır kuru temizlemeci işi yapıyorum. Ceketi makineye attım. Makinadan çıkardıktan sonra bir deste parayı ceketin cebinde gördüm. Ceketin cebinde 20 bin TL vardı. Parayı çıkardıktan sonra kurutmaya çalıştım. Paranın sahibini birkaç kez aradım ama toplantıda olduğu için açamadı. Durumu izah ettiğimde, teşekkür etti ve Allah razı olsun diyerek gelip teslim alacağını söyledi. Haram parayı almam. Çünkü bizim olmayan para bizim değildir. Alın teri ile kazanılan para daha iyidir. O paraya ben dokunamam. Paranın sahibi Allah razı olsun diyerek memnuniyetle karşılaştı. O müşteri bana güven sağladı ve artık o müşteriyi kaybedemem. Esnaflık budur. Bizim olmayan paraya ben dokunamam. Bu tür olaylar başıma çok geldi. Bazen altın, para, bilezik ve küpe buluyoruz. Bu tür durumlarla baya karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kuru Temizlemeci Haram Parayı Sahibine İade Etti - Son Dakika

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