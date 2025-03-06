Leylekler İçin Yeni Yuvalar Hazır - Son Dakika
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Leylekler İçin Yeni Yuvalar Hazır

UEDAŞ, Bursa'da leyleklere yeni yuvalar monte ederek sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

06.03.2025 17:32
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Yaren leylek ve komşularının yeni yuvaları hazır

UEDAŞ sosyal tesisleri, can dostların hizmetinde

BURSA - Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ilgi çeken Yaren leyleğin, 14'üncü yılda da gelmesi heyecanla bekleniyor. Doğa dostu sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan UEDAŞ, bölgeye yeni leylek yuvalarını monte ederek, elektrik direklerini can dostları için hazırladı.

Bursa'da leyleklerin uğrak lokasyonlarından olan Eskikaraağaç, Gölyazı ve Fadıllı bölgesinde leylekler için hazırlıklar tamamlandı. UEDAŞ'ın doğa dostu projelerinden biri olan leylek yuvaları, bu yılda yeni sahiplerini bekliyor. Yuvaların yerleştirileceği lokasyonlar ve teknik yapısına ilişkin detayları Biyosistem Mühendisleri ve kuşbilimcilerle işbirliği sağlayarak belirleyen UEDAŞ, tüm güvenlik önlemlerini alarak yuvaların montajını tamamladı.

Projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem, "Enerji Grubu olarak büyük bir bölgede faaliyet gösteriyoruz. Birçok insana ve canlıya dokunuyoruz. Bu konuda kendimize bir sosyal sorumluluk bilinci aşıladık. İçinde bulunduğumuz doğaya ve topluma karşı bir borcumuz olduğunu hissediyoruz. Bugün burada hizmet bölgemizi göç yolu olarak değerlendiren leylekler için yer aldık. Elektrik direklerimiz onlar için dinlenme tesisi oldu diyebiliriz. 2012 yılından beri onlara daha konforlu bir göç ve konaklama alanı oluşturabilmek için yuvalar hazırlıyoruz. Şimdiye kadar Gölyazı, Eskikaraağaç ve Fadıllı'da toplam 100 yuva yerleştirdik. Bugün de 7 tane yuvanın montajını gerçekleştiriyoruz. Yuvalarımızı yaparken hem yerlerinin belirlenmesi hem de daha ergonomik olabilmesi için Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden destek aldık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Leylekler İçin Yeni Yuvalar Hazır - Son Dakika

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