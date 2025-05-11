Lise öğrencilerinden 'çölyak' farkındalığı - Son Dakika
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Lise öğrencilerinden 'çölyak' farkındalığı

Lise öğrencilerinden 'çölyak' farkındalığı Öğle yemeğinde glütensiz yemekler yaptılar Kayseri Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Dünya Çölyak Günü dolayısıyla öğle yemeği menüsünde glütensiz yemek ve tatlı yaptılar.

11.05.2025 20:08
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Lise öğrencilerinden 'çölyak' farkındalığı

Öğle yemeğinde glütensiz yemekler yaptılar

KAYSERİ - Kayseri Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Dünya Çölyak Günü dolayısıyla öğle yemeği menüsünde glütensiz yemek ve tatlı yaptılar.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen farkındalık eğitimlerinde Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında çölyak hastaları için Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri de farkındalık çalışmasına imza attı. Öğrenciler, öğle yemeği menüsünde glütensiz yemek ve tatlılar yaparak, çölyak hastalığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili bilgiler veren Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Emel Çetinkaya, "Dünya Çölyak Günü dolayısıyla bir farkındalık oluşturmak amacıyla okulumuzda öğle yemeğine glütensiz menü çıkarıldı. Öğrencilerimiz de glütensiz kek ve tart yaparak Dünya Çölyak Günü için bir farkındalık oluşturmayı amaçladılar. Bizim de bu amaçla diyetisyen arkadaşlarımızla beraber okullarımızda eğitimlerimiz devam etmektedir. Eğitimlerde çölyak hastalığının tanımı ki biliyorsunuz buğday ürünlerinde bulunan glütene karşı oluşan aşırı bir hassasiyettir. Bu anlamda öğrencilerimizin nasıl beslenmeleri, ne yapmaları, diyetlerinde nelere uymaları gerektiği anlatılmaktadır. Biz de farkındalık eğitimlerimize hızlı bir şekilde aralıksız olarak devam etmekteyiz" dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Diyetisyeni Nazlı Kaya da, "Öncelikle çölyak hastalığından bahsetmek istiyorum. Çölyak hastalığı arpa, çavdar, buğday gibi tahıl ürünlerinde bulunan glüten proteinine karşı bulunan bir hassasiyet geliştirilmesidir. Çölyak hastalığı olan bireyler maalesef hayatları boyunca glütensiz bir diyet uygulamak zorundadırlar. Buradaki uygulamamız da glütensiz ürünler üretilerek aslında farkındalık oluşturmak için yapılıyor. Bizler aslında bilinçli gençlik için bilgilendirme yapıyoruz, eğitimlere geliyoruz. Sağlıklı beslenme için, çölyak hastalığı için ve diyabet hastalığı için de aynı şekilde bilgilendirme eğitimlerimiz oluyor. İl Milli Eğitim kadrolarında diyetisyenler görev yaptığı sürece bu eğitimler devam ediyor olacak" ifadelerini kullandı.

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak ise, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde gelen diyetisyenimiz ile Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında okulumuzda bir farkındalık oluşturmak istedik. Her gün öğle yemeğinde çıkan yemeğimizi bugün çölyak hastalarına özel glütensiz olarak çıkarttık ve gerçekten çok beğenildi. Aynı zamanda öğrencilerimizle de yine farkındalık oluşturabilmek için burada glütensiz yemekler, kekler, poğaçalar, tartlar yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu durumdan gerçekten çok mutlu oldular. Çünkü bir sosyal farkındalık için bu çalışmayı yapıyorlar. Glütensiz de beslenilebileceğini hem öğrencilerimizle öğrenmiş, deneyimlemiş olduk hem de çevremize duyurmuş olduk. Biz sosyal farkındalığı yüksek olan bir okuluz. Özel durumlarda beslenmeye gerçekten çok önem veriyoruz. Çölyak Günü'nde de glütensiz tarifler yapmayı denedik. Yeterli ve dengeli beslenme, tadında kararında, sağlıklı ve lezzetli yemekler yapıyoruz" dedi.

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü 11. Sınıf Öğrencisi Elif Rana Yozgat da, "Çölyak hastalığı farkındalığı için bugün glütensiz yemekler ve tatlılar yapıyoruz. Onlar için bir şey yapmak beni çok mutlu ediyor açıkçası. Onların da olduğunu hissetmek, güzel bir şey. Sağlık için sağlıklı yiyecekler önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kocasinan, Kayseri, Genel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel Lise öğrencilerinden 'çölyak' farkındalığı - Son Dakika

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