Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Adnan Keklik'in cenazesi, bakanların katıldığı törenin ardından defnedildi. Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Bakanlar, Keklik'in ailesine taziyede bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

20.04.2024 13:50
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Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Bayraktar ve Işıkhan, 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan maden işçisinin cenazesine katıldılar

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat günü meydana gelen toprak kayması olayının ardından dün toprak altında kalan işçilerden 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Adnan Keklik, iki bakanın katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Maden ocağının Sabırlı Deresi bölgesinde toprak altında kalan otomobilin içerisinde cansız bedenine ulaşılan 2 çocuk babası Adnan Keklik'in cenaze namazı İliç ilçesinde Merkez Camisinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, aile yakınları, mesai arkadaşları ve ilçe halkı katıldı.

Cenaze namazının ardından Keklik'in cenazesi İliç'in Çöpler köyünde dualarla toprağa verildi.

Bakanlar Keklik'in ailesine taziyede bulunarak başsağlığı dileklerini ilettiler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaşanan olayın ardından

Kaynak: İHA

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