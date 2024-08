Genel

Maltepe'de gece geç saatlere kadar müzik çalınması mahalleliyi çileden çıkardı

İSTANBUL - Maltepe İdealtepe'de bulunan restoranların gece geç saatlere kadar kimseye aldırış etmeden müzik çalmaları mahalleliyi bıktırdı. Mahalle sakinleri belediye ekiplerine defalarca şikayet ettiklerini ama çözüm bulunmadığını söyleyerek yetkilerden çözüm istedi.

İstanbul Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, İdealtepe sahil kenarındaki restoranlar tarafından özellikle gece saat 00.00'dan sonra hiç kimseye aldırış etmeden yüksek sesle müzik çalınıyor. Geç saatlere kadar devam eden yüksek desibelli müzik sesleri restoranların çevresinde bulunan mahalleliyi çileden çıkardı. Her gün gece saat 02.00'ye kadar seslerden evlerinde dahi uyuyamadıklarını dile getiren mahalle sakinleri, bu durumu defalarca belediye ekiplerine şikayet ettiğini ama buna rağmen hiçbir şekilde çözüm üretilmediğini söyleyerek, bu durumun çözülmesi gerektiğini söyledi.

"Saat 9'dan 2 buçuğa kadar müzik sesi var"

Mahalle sakinlerinden Begüm Urgancı, "Hafta içi çarşambadan başlayarak pazar akşamı saat iki buçuğa kadar her akşam, bu saatlerde başlıyor saat 9 gibi filan başlıyor, saat iki buçuğa kadar yüksek derecede bir müzik sesi var, konserler filan oluyor burada, her türlü müzik çalıyorlar, bazı sanatçılar çıkıyor ama hiçbir şekilde desibel sınırını göz ardı ediyorlar, hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Bütün mahalle inliyor, yaz bir de sıcak üstüne üstlük, biz cam açık yatıyoruz, sürekli bu müzik sesiyle uyumak zorunda kalıyoruz. Her gün polisi arıyoruz, polis her zaman geliyor, kontrol ediyor, ön tarafa gidiyor sahile, sonra geri gidiyor, polis geldiği zaman sesi kısıyorlar, ondan sonra polis gittikten sonra aynı ses devam ediyor" dedi.

"Belediye ekipleri bizim şikayet ettiğimizi lokantacılara söylediler"

Bununla alakalı belediyeye de çok başvuru yaptık, sadece bizim apartmandan değil, çevre apartmanlardan da, belediyeden geldiler, bizim evden hatta ölçüm yaptılar ama onların geldiği gün bir tane zabıta arabası sahil tarafında lokantaların önünde durup aslında haber verdiğini öğrendik. Cumartesi gecesi olmasına rağmen ölçüm yapıldığı gün çok az bir ses oldu. O yüzden düşüp çıktığını bize bildirdiler belediyeden. Lokantalardan evimize geldiler, biz de belediyenin bizim adımızı, şikayette bulunan kişinin adını verdiğini öğrendik ve bununla alakalı yeniden belediyeye gidip, siz şikayette bulunduğumuzu lokantacılara mı söylediniz, dediğimizde maalesef böyle bir şey olmuş diye bir bilgi aldık, böyle bir şey var burada ve biz bunu yıllardır çekiyoruz, ben otuz yıldır burada yaşıyorum. Böyle bir sıkıntı var, yazın olduğu zaman böyle oluyor, covid zamanı inanılmaz rahattık ama tekrar müzik yasağının yeniden kaldırılmasından sonra aynı şeyler devam etti" dedi.