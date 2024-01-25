Maltepe Köprüsü Tadilat Edilmedi, Tehlike Saçıyor

Bilboardda, 'Güçlendiriyoruz' yazan köprüye 1 yıldır çivi çakılmadı

Maltepe'de bir yıldır tadilat edilmeyen köprü tehlike saçıyor

İSTANBUL - D-100 Karayolu'nda bulunan Maltepe köprüsünde çatlaklar ve döküntüler meydana geldi.

Köprünün üstünde İBB'ye ait bilboardda "Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz" yazısı asıldığı halde hiç bir çalışma yapılmaması dikkat çekti.

Köprünün bir kısmında geçtiğimiz yıl duvarların betonları dökülmüş ve itfaiye ekipleri önlem almıştı. Köprünün yaklaşık bir senedir tadilata girmediği görüldü. Hasarlı köprü havadan görüntülendi.

Vatandaşların minibüs bekleme alanı olarak kullandığı kısımda dökülmekte olan köprü betonları için önlem alınmadığı görüldü. Geçtiğimiz yıl bazı kısımlarında betonlarda dökülme meydana gelen köprü için itfaiye ekipleri önlem almış ve yaya yolu kısa süreliğine kapatılmıştı. Köprünün yaklaşık bir yıldır tadilata girmediği görüldü. Köprünün iç kısım duvarlarında da dökülmeler oluştuğu görüldü. Köprü dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, köprünün üstünde İBB'ye ait tabelada "Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz" yazısı dikkat çekti.