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Mansur Yavaş, oyun geliştirme merkezinde gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, oyun geliştirme merkezinde gençlerle bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençler, şehir enerji sistemi temalı oyunlar tasarlamak için yeteneklerini sergiledi.

Mansur Yavaş, oyun geliştirme merkezinde gençlerle bir araya geldi
18.12.2023 - 22:13,
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Mansur Yavaş, oyun geliştirme merkezinde gençlerle bir araya geldi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde 'Yarınlar İçin Oyunda Mısınız?' sloganıyla gençlerle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde "Yarınlar İçin Oyunda Mısınız?" sloganıyla düzenlenen oyun geliştirme merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen etkinlikte mentor desteği alan ve sunumlarla bilgilendirilen gençler, şehir enerji sistemi temalı oyunlar tasarlamak için yeteneklerini sergiledi.

Geleceğin oyunlarını şekillendirmek için bir araya gelen katılımcılar, ekipler halinde çalışarak kendi oyun projelerini geliştirme fırsatı buldu. Teknolojinin kesişim noktasında ortaya çıkan bu projeler, geleceğin oyun sektörünü şekillendirmeye aday olacak. Organizasyon komitesi, genç yeteneklerin özgün değerlendirdi ve 3 takım dereceye girdi. Takımlar, katılım belgesi, sponsor paketleri ve eğitimler ile ödüllendirildi.

ABB öncülüğünde gerçekleştirilen ve 2 gün süren oyun geliştirme sürecinde dereceye giren takımlara ödüllerini Mansur Yavaş verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkentli gençlerin bilişim alanında kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla destek olmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Geleceğin bilişimde olduğunu biliyorum. Ben Ankara'nın geleceğini de, Türkiye'nin geleceğini de bilişimde görüyorum. Gerçekten sonsuz uçsuz bucaksız ve üstelik şöyle bir getirisi var. Ankara'nın toplam ihracat hacmi veya Türkiye'nin toplam ihracat hacmini düşünün Burada üretilecek bir ürün, mentorler vasıtasıyla bulunursa müthiş bir ekonomik getirisi var, ülkemiz açısında da Ankara açısından da ekonomik getirisi var. Dünya ile yarışmanın da başka bir çaresi yok. Bu teknoloji merkezlerini de bu amaçla açtık, bunlar sizler için. Bizler imkanlarımız ile sizleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Sizler burada yarıştınız, herkesi ben kazanmış kabul ediyorum, buraya katılmak bile çok önemli. Bizler görevde olduğumuz sürece bu konularda her türlü desteği sunmaya hazırız ve devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
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