Menekşe Deresi Kirlilik Nedeniyle Yosun Tutuyor - Son Dakika
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Menekşe Deresi Kirlilik Nedeniyle Yosun Tutuyor

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe deresinin yüzeyi kirlilik nedeniyle yosun tutmaya başladı. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri, dereye atılan çöplerin ve batan teknelerin müsilajın büyümesine neden olduğunu belirtti.

24.06.2024 21:53
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Kirlilik nedeniyle Menekşe deresi yosun tutmaya başladı

Menekşe deresi müsilajı besliyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bulunan Menekşe deresinin yüzeyi kirlilik nedeniyle yosun tutmaya başladı. Menekşe deresi hakkında konuşan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Bu dere müsilaj kaynağının ta kendisidir. Buradaki partiküllerin denize taşınması ile müsilajın hızlı bir şekilde büyümesi mümkün gözüküyor" dedi.

Balçıkla dolu olan Menekşe deresinin yüzeyi kirlilik nedeniyle yosun tutmaya başladı. Geçmiş zamanlarda batan tekneler ile gündeme gelen dere, bu kez kirliliğiyle gündeme geldi. Yüzeyi yosun tutan derenin yakınına vatandaşlar kokudan yaklaşamazken, tatili İstanbul'da geçirenlerin ve çevrede bulunan tekne sahiplerinin çöplerini dereye attığı iddia edildi. Her geçen gün daha fazla kirlenen dere için İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, müsilajın büyümesinde etkili rol oynadığını ifade etti. Vatandaşlar kirliliğe aldırmadan Menekşe sahillerinde denize girmeye devam ederken, dere havadan görüntülendi. Görüntülerde, yosunların derenin sahil kısımlarını kapladığı görülüyor.

"Bu dere müsilaj kaynağının ta kendisidir"

Menekşe deresi hakkında bilgi veren İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, " Eskişehir'de bir dereyi nasıl ıslah edip adeta nasıl Venedik'e döndürdüler ise Küçükçekmece'nin de bu şekilde olması gerekirken nasıl kötü ve atıl bir durumda olduğunu görüyorsunuz. Buradaki kirliliği yaşıyoruz. Karşıda iskeleye balıkçı teknesini çekiyor ama çoğunu kıyıya atıyor. Kıyıdaki çöpler ise bu dereye karışıyor. Burada bir de kendilerine özel kulübeler falan yapmışlar. Bu dere müsilaj kaynağının ta kendisidir. Diğer adıyla burası kurbağalı deredir. Burada batan kayıklar içlerinde makinaları yağları ile batıyor. Dolayısıyla o yağ ve mazot buraya karışıyor. Boya zamanla çözülerek dipteki oksijeni bitiriyor. Batan teknelerin belediye tarafından şiddetle kaldırılması gerekiyor. Vatandaştan ceza kesilerek kaldırma ücretlerinin alınması gerekiyor. Çevre diye bir kavramı yitirdik işte burası örneğidir. Buradaki partiküllerin denize taşınması ile müsilajın hızlı bir şekilde büyümesi mümkün gözüküyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Menekşe Deresi Kirlilik Nedeniyle Yosun Tutuyor - Son Dakika

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