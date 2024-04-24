Meraklı minikler TCG Fırtına Hücumbotu'na hayran kaldı - Son Dakika
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Genel

Meraklı minikler TCG Fırtına Hücumbotu'na hayran kaldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TCG Fırtına Hücumbotu, Kocaeli'de çocuklar ve ailelerin ziyaretine açıldı. Minikler, hücumbotunu gezerken büyük bir hayranlık ve gurur duydu. Hücumbotuyla ilgili meraklarını gidermek için görevlilere sorular soran çocuklar, Türk bayraklarıyla birlikte mutlu bir şekilde gezinti yaptı. TCG Fırtına Hücumbotu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar saat 17.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak.

24.04.2024 00:37
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Meraklı minikler TCG Fırtına Hücumbotu'na hayran kaldı

KOCAELİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına Hücumbotu Kocaeli'de çocuklar ve ailelerin ziyaretine açıldı. Meraklı minikler hücumbotunu hayran kaldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına Hücumbotu İzmit Yat Limanında vatandaşların ziyaretine açıldı. 1988 tarihinde göreve başlamayan ve hala faaliyette olan TCG Fırtına Hücumbotu çocuklara ve ailelerine tanıtıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile hücumbotunu gezen çocuklar, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. Meraklı minikler görevlilerden hücumbotuyla ilgili sorular sorarak meraklarını giderdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına Hücumbotu saat 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Meraklı minikler TCG Fırtına Hücumbotu'na hayran kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meraklı minikler TCG Fırtına Hücumbotu'na hayran kaldı - Son Dakika
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