Mersin'de Sağlıksız Taşınan 235 Kilo Et Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Sağlıksız Taşınan 235 Kilo Et Ele Geçirildi

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Mersin'de lastiği patlayan kamyonette yapılan incelemede, soğuk zinciri bozulmuş ve sağlık koşullarına aykırı bir şekilde taşınan 235 kilo et ele geçirildi. Etler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına teslim edildi.

25.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:29
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Mersin'de sağlık şartlarına aykırı taşınan 235 kilo et ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen kamyonette 235 kilo sağlıksız şartlarda taşınan et ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin- Tarsus Otoyolu üzeri Deliçay Köprüsü civarında, lastiği patladığı için bekleyen kamyonet tipi bir araca yardım etmek amacıyla duran Mersin İl Otoyol Jandarma ekipleri, camları siyah filmlerle kaplı araçtan şüphelendi. Ekipler, araç içinde yaptıkları inceleme ve kontrolde kilolarca parçalanmış et bulunduğunu tespit etti. Etlerin, Gaziantep'in Atakent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et ve tavuk firmasından alındığını belirledi.

Araçta bulunan 2 kişi hakkında tutanak tutuldu

Bunun üzerine haber verilen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yaptıkları incelemede, etlere ait etiket olmadığını, etlerin soğuk zinciri bozularak, açıkta ve sağlıksız ortamda taşındığını tespit ederek el konulması gerektiğini belirtti. Araçta bulunan 2 kişi hakkında tutanak tutulmasının ardından el konulan ve güvenilir olmayan gıda olarak nitelenen kilolarca et, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Etler, hayvan barınağına ulaştırıldı

Yapılan tartı işlemi sonucu ele geçirilen parçalanmış etlerin yaklaşık 235 kilogram olduğu belirlendi. Kesim etiketi olmayan, soğuk zinciri kırılarak, hijyenik olmayan bir şekilde taşındığı için halk sağlığını tehdit eden etler, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağına ulaştırılmak üzere, Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Mersin\'de Sağlıksız Taşınan 235 Kilo Et Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mersin'de Sağlıksız Taşınan 235 Kilo Et Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Sağlıksız Taşınan 235 Kilo Et Ele Geçirildi - Son Dakika
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