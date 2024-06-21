Mersin'de Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor

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Mersin'de nem oranı yüzde 75'lere ulaşırken, hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aştı

MERSİN - Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Kimileri denize girerken, kimileri de gölgelik alanlarda dinlenerek vakit geçiriyor.

Meteoroloji verilerine göre, Mersin'de nem oranı yüzde 75'lere ulaşırken hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aşıyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece civarında seyrediyor. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, çıkmak zorunda kalanlar da bunaltıcı havadan kaçmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kent merkezindeki kimi vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenerek vakit geçiriyor, kimileri ise Millet Bahçesi sahilinde denize girerek serinlemeye çalışıyor. Bazı çocuklar ise Atatürk Parkı sahilinde denize girmeyi tercih etti. Sıcak havadan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Parklarda ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan hayvanlar dikkat çekiyor.

"Çocuklar evde oturmaktan bunaldı"

Serinlemek için çocuklarını denize getirdiğini belirten Erdoğan Yılmaz, hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hale geldiğini ifade ederek, "Çocuklar evde oturmaktan bunaldıkları için ben de denize getirdim. Çocuklar denizi görür görmez dayanamadılar; formalarıyla denize atladılar" dedi.

Balık tutmaya geldiklerini ancak havanın sıcak olması nedeniyle denize girdiklerini belirten Bora Sarıgül ise "Normalde balık tutmaya geldik ama havanın çok sıcak olduğunu görünce dayanamadık, denize girdik" şeklinde konuştu.