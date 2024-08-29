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Mesut Özil camiyi temizledi, o anlar sosyal medyada gündem oldu

İSTANBUL - Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in Üsküdar'da bir caminin halılarını süpürdüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Camii imamı, "Dün akşam da camimizin halılarını yıkadılar" dedi.

Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyen ve geçtiğimiz yıl, 35 yaşındayken futbolu bırakarak emekli olan Mesut Özil, artık boş zamanlarını yardım işlerine daha çok ayırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi. Namaz kıldıktan sonra elektrikli süpürge ile caminin halılarını süpürdü. Mesut Özil'in temizlik yaptığı anların camide bulunan bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine gündem oldu. Yapılan cami temizliği vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Şemsi Paşa Camii İmamı Ömer Faruk Güvenir, "Mesut Özil Bey kardeşimiz, bizlerin camisine ilk defa gelen, ilk defa ziyaret eden bir kişi değil. Mesut Özil Bey kardeşimiz, bizim camimizin eşrafından, camimize namazlarını eda etmek için gelen, gerekli ziyaret için gelen bir kardeşimiz, bir cami cemaatimiz. Kendisi ve arkadaşları bizlerden camiyi temizleme talebinde bulundular. Bizler de bunu memnuniyetle karşıladık. Pazartesi günü akşam camimizi yatsı namazından sonra arkadaşlarıyla beraber temizlediler. Akabinde de halılarımızı temizlemek, yıkamak için bizlerden bir vakit isteyip ayrıldılar. Dün akşam da camimizin halılarını yıkadılar. Dünyada isim bulmuş bir kardeşimizin, bir Müslüman kardeşimizin camimizin hizmetkarlığını talep etmesi, Hak Teala tarafından dünya ve ahirette saadet ve selamete nail edileceği gibi gerek bizler gerek halkımız tarafından da memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.