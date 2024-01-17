Metroda ağlayan bebeği klarnet ile uyuttular

Metroda ağlayan bebeği klarnet ile uyuttularMetrodaki sokak müzisyenlerinden ağlayan bebeğe klarnetli ninni

BURSA - Bursa'da metro içerisinde şarkı söyleyen gençler, bir bebeğin ağladığını görünce uyutmak için klarnet ile 'ninni' çaldı. Metro içerisinde şarkı söyleyerek para kazanan gençler, bir bebeğin uyumayıp sürekli ağladığını görünce duruma müdahale ettiler. Bebek arabasının yanına giden gençler, çantadan çıkardıkları klarnet ile bebeğe ninni çaldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Önce çok şaşıran bebeğin annesi bebek uyuyunca gençlere teşekkür etti. Bebek susup uyuyunca metrodaki yolcular müzisyen gençleri bahşiş yağmuruna tuttu.