Metronun tavanından sular aktı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavanından su aktı. Ekiplerin dubalarla önlem alarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavanından sular aktı. Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
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